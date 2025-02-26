Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз в отсутствие новых важных геополитических сообщений

Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и снижение нефти (фьючерс на Brent опустился к $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,5% и -4,9% "префы") и "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,5%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3276 пунктов (-1,5%, минимум сессии - 3233,39 пункта), индекс РТС - 1201,02 пункта (-0,7%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 февраля, составил 85,9279 руб. (-70,39 копейки).

Банк России ожидает ускорения годовой инфляции в РФ по итогам первого квартала 2025 года до 10,6% с 9,5% по итогам 2024 года, говорится в комментарии ЦБ к среднесрочному макроэкономическому обзору.

Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале 2024 года составила 233,9 млрд рублей, что на 12% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, говорится в сообщении компании. Показатель OIBDA вырос на 8% - до 80,2 млрд рублей. Чистая прибыль "Ростелекома" в IV квартале возросла в 2,5 раза - до 4,7 млрд рублей. Чистый долг группы на 31 декабря составил 661,2 млрд рублей, увеличившись на 17% по сравнению с началом 2024 года.

Результат по выручке оказался ниже консенсус-прогноза, по которому этот показатель ожидался в размере 234,4 млрд рублей. Показатель OIBDA превысил консенсус-прогноз, по которому он ожидался в размере 78,3 млрд рублей.

Стратегия ПАО "Ростелеком" на 2026-2030 годы может быть вынесена на утверждение совета директоров во второй половине этого года, сообщил на онлайн-конференции по результатам IV квартала президент компании Михаил Осеевский.

Подешевели также акции "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-2,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,1% и -1% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,8%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-1,8%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -1,3% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,8%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,6%).

Подорожали акции ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+2,5%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%).

После закрытия основных торгов Мосбиржи Росстат опубликовал свежие данные по недельной инфляции: рост цен в РФ с 18 по 24 февраля 2025 года составил 0,23% после 0,17% с 11 по 17 февраля, также 0,23% с 4 по 10 февраля, 0,16% с 28 января по 3 февраля. С начала месяца рост цен к 24 февраля составил 0,70%, с начала года - 1,94%.

Из данных за 24 дня февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 февраля ускорилась до 10,11% с 10,00% на 17 февраля (9,92% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным быстро найти решение украинского конфликта, но не исключил, что потребуется больше времени. "Это может продлиться какое-то время, а может закончиться быстро. Думаю, можно будет найти быстрое решение", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп предположил, что, если бы Украина не получила значительную помощь от США, "эта война не продлилась бы долго".

Уточнений, связанных с возможной личной встречей президентов России и США, пока нет, сейчас осуществляется поэтапная реализация договоренностей двух лидеров и делегаций высокого уровня России и США, сообщили в среду в Кремле.

"По личной встрече пока нет уточнений, есть понимание, что она должна состояться, и есть понимание того, что она должна быть хорошо подготовлена. Это понимание двух президентов", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, началась ли подготовка личной встречи двух президентов.

По словам Пескова, "сейчас идет поэтапная реализация тех договоренностей, которых достигли и главы государств, и делегации высокого уровня на переговорах в Эр-Рияде". "Готовятся контакты на экспертном уровне по линии министерств иностранных дел, но и затем они будут продолжены. Так дело дойдет и до подготовки встречи на высшем уровне", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Россию никто не спрашивал о возможности размещения миротворческих сил на Украине, такой подход нацелен на то, чтобы и дальше разогревать конфликт, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

Также министр сообщил, что вопрос использования замороженных на Западе российских активов пока конкретно не обсуждался, но эта тема будет фигурировать в рамках урегулирования украинского кризиса. Заявления госсекретаря США Рубио о готовности обсуждать судьбу замороженных активов РФ - "здоровые размышления", считает глава российского МИД.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в середине недели перешел к нисходящей коррекции, в моменте опустившись в район 3233 пунктов.

Очередные вводные, в частности заявления главы МИД России Лаврова о невозможности остановки боевых действий на Украине по линии соприкосновения, охлаждают геополитический оптимизм участников торгов. К тому же с учетом того, что рынок торгуется на максимумах с весны 2024 года и что рост в последнее время был почти безоткатным, любой новостной негатив может провоцировать фиксацию прибыли, считает эксперт.

В четверг ЕЦБ опубликует протокол последнего заседания по монетарной политике, в США выйдет оценка ВВП за IV квартал 2024 года. На российском рынке ожидается день финрезультатов: отчетности представят Сбер, OZON (MOEX: OZON), Fix Price (MOEX: FIXP), "РусГидро", а IVA Technologies (MOEX: IVAT) опубликует операционные результаты за 2024 год, напомнил Шепелев.

"Рынок в четверг может отыгрывать свежие данные Росстата по потребительской инфляции. Прогноз по индексу МосБиржи на 27 февраля - 3200-3350 пунктов", - считает представитель "БКС МИ".

По словам портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, дополнительное давление на индекс МосБиржи вечером оказало укрепление рубля.

"Хэндерсон" (MOEX: HNFG) (-1,3%) раскрыл данные по продажам в январе: компания нарастила выручку на 22,8%, торговую площадь - на 17,5%, а LFL выручку салонов - на 5,7%. "Ростелеком" представил отчет по МСФО за 2024 год, который вышел ниже консенсуса: выручка телекома выросла на 10%, OIBDA прибавила 7%, чистая прибыль сократилась на 43%, а капитальные вложения увеличились на 21% и превысили 178 млрд руб. Чистый долг/OIBDA составил 2,2х, отметил эксперт.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Гордей Смирнов, на внешних рынках инвесторы обеспокоены все более явными признаками замедления американской экономики. Опубликованный отчет Conference Board зафиксировал снижение индекса потребительского доверия в США в феврале до 98,3 пункта с январских 105,3 пункта. Это падение стало максимальным с августа 2021 года. При этом возобновившийся рост инфляции сокращает пространство для маневра Федрезерва, чья риторика относительно дальнейшего снижения ключевой ставки в последние месяцы стала более осторожной. На этом фоне инвесторы ожидают публикации январского значения базового индекса расходов на личное потребление (PCE Price Index) - ключевого индикатора инфляции для ФРС.

На рынке акций РФ в среду игроки фиксировали прибыль, так как новых драйверов роста уже недостаточно, инвесторы следят за развитием геополитической ситуации. Президент США Трамп выразил интерес к сотрудничеству с Россией в сфере редкоземельных металлов, а госсекретарь США Рубио заявил о планах США провести переговоры с Россией по вопросу конфискованных активов, а также по интересам американских компаний после установления режима прекращения огня.

Индекс МосБиржи снимает свою перекупленность, протестировав уровень поддержки в районе 3255 пунктов, отметил аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ просел на фоне заявлений министра иностранных дел РФ Лаврова о намерении Европы разогревать текущий конфликт на Украине и несогласии РФ на размещение европейских миротворцев в стране. Акции большинства эмитентов корректировались после ралли в предыдущие сессии.

На западных фондовых площадках в среду наблюдались покупки у локальных минимумов без конкретных фундаментальных сигналов. Зарубежные рынки на данный момент, скорее, находятся в стадии коррекции и пытаются спасти восходящие тренды. Индексы МосБиржи и РТС откатились от достигнутых накануне годовых максимумов в рамках фиксации прибыли. Слова Лаврова напоминают рынкам, что достижение конкретных мирных договоренностей по Украине, скорее всего, не будет быстрым, считает Кожухова.

По мнению руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, свежие данные Росстата по инфляции показали ее дальнейший рост, что вновь отдаляет окончание цикла повышения ключевой ставки ЦБ. Инфляции пока не снижается, несмотря на наблюдающееся с начала года укрепление рубля.

"Рубль дошел до своих целей - 86 руб./$1 и 11,7 руб./юань. В середине недели завершается налоговый период, и можно ждать снижения предложения валюты на внутреннем рынке. Кроме того, перекупленность рубля высока, необходимо его коррекционное ослабление. Дальнейшая динамика российской валюты будет зависеть от новостного фона по переговорам по Украине, но сильных девальвационных процессов не ожидается", - считает Антонов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 просел на 0,3%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,3%), "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX растут на 0,4-1,6%) и США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,5-0,8%).

Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером в среду цены остаются под давлением продаж и находятся на уровнях середины декабря прошлого года.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $72,55 за баррель (-0,6% и -2,4% во вторник), цена апрельского фьючерса на WTI - $68,56 за баррель (-0,5% и -1,5% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 2,33 млн баррелей, запасы бензина выросли на 369 тыс. баррелей, резервы дистиллятов увеличились на 3,91 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,4-2,4 млн баррелей, уменьшения запасов бензина на 0,7-1,4 млн баррелей и падения запасов дистиллятов на 2-2,76 млн баррелей.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по Украине и новостями, касающимися перспектив введения новых пошлин на импорт президентом США Трампом. В частности, Трамп заявил, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Неопределенность, связанная с потенциальными последствиями торговой политики Трампа для экономической активности, нивелировала влияние на стоимость нефти такого фактора, как ужесточение Вашингтоном санкций против нефтяного сектора Ирана, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-5,6%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-5,5%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-4,9%), бумаги ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-4,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,5%).

Выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+9,8%), акции ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+9,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+8,9%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+8,7%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+7,2%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (+5,3%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+4,5%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 145,93 млрд рублей (из них 18,52 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 13,52 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 11,81 млрд рублей на акции ВТБ).