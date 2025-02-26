26 февраля 2025 года 18:55
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 26 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,25% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,09% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 12 базисных пунктов - до 65,89% от номинала (доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 9,68% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 3 базисных пункта).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 33,35% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт, подешевев до 68,23% от номинала (доходность выросла на 3 базисных пункта, составив 21,68% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,66% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.
Продажи новых домов в США в январе сократились на 10,5% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 657 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в декабре было реализовано 734 тыс. домов, а не 698 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижения продаж в январе до 680 тыс. с ранее объявленного декабрьского уровня, по данным Trading Economics.
Опубликовано: /Финмаркет/
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