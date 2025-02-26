"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Duke Energy с прогнозной стоимостью $108,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения 7,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Результаты эмитента за 4К24 в целом совпали с нашими ожиданиями. Компания выигрывает от роста населения в штатах своего присутствия, а также от развития промышленных предприятий и дата-центров, - отмечает эксперт. - В ближайшие годы это может ускорить рост энергопотребления, что дополнительно укрепит позиции Duke Energy. Однако, по нашим оценкам, текущая стоимость акций компании превышает справедливый уровень, поэтому для их покупки стоит дождаться снижения котировок. Мы оценили акции Duke Energy сравнением с аналогами по мультипликаторам P/E и EV/EBITDA NTM и по модели дисконтирования дивидендов (DDM)".

Также Смирнов обращает внимание, что в следующие двенадцать месяцев дивиденды Duke Energy могут составить $4,3 на акцию. Это соответствует дивидендной доходности на уровне 3,7%.

Ключевыми рисками для бизнеса эмитента являются природные бедствия и длительный период высоких процентных ставок, указывает аналитик инвесткомпании.

Duke Energy - американская электроэнергетическая компания, ведущая деятельность по снабжению потребителей электроэнергией и газом в Северной и Южной Каролине, Флориде, Огайо, Кентукки, Индиане и Теннесси.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.