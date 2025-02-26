Рубль днем умеренно дешевеет в паре с юанем в рамках коррекции после роста накануне

Москва. 26 февраля. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду, рубль корректируется вниз после сильного роста накануне. Во вторник его котировки обновили максимум с конца августа 2024 года. Поддержку рублю продолжают оказывать надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,768 руб., что на 7,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 1,04 рубля, до 87,8 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 91 копейку, до 92,28 руб./EUR1.

Продолжение укрепления рубля до 11-11,20 руб. за юань является наиболее вероятным сценарием на текущую неделю, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Пухов.

"В пользу этого говорит снижение валютных ставок, которое обычно является признаком роста запасов иностранной валюты. Вероятно, это связано с подготовкой экспортеров к уплате налогов 28 февраля. Нефтегазовые поступления в бюджет в этот раз могут составить до 900 млрд руб. против 780 млрд руб. в январе", - полагает аналитик.

На его взгляд, сейчас поддержку курсу оказывают разовые факторы: сезонное сокращение спроса на импорт, снижение оттока капитала и, возможно, проблемы в трансграничных платежах. Активные усилия России и США наладить коммуникацию по урегулированию конфликта РФ и Украины способствовали интересу участников рынка к длинным позициям в рублевых инструментах.

"Однако дальнейшее укрепление рубля остается под вопросом, если в геополитической повестке не удастся достичь значительного прогресса, - считает Пухов. - Наиболее вероятный сценарий в паре "юань-рубль" на текущую неделю - продолжение укрепления рубля вплоть до 11-11,20 руб. за юань".

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в 2024 году выросло по сравнению с 2023 годом на 7,8% и составило $150,9 млрд.

Согласно опубликованным в среду данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.

В 2023 году внешнеторговое сальдо, по данным ФТС, равнялось $140,0 млрд, в том числе экспорт - $425,3 млрд, импорт - $285,3 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в 2024 году составил $716,9 млрд и по сравнению с 2023 годом возрос на 0,9%.

Котировки нефтяных фьючерсов перешли к небольшому снижению после умеренного укрепления ранее в среду.

К 15:00 мск апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на 0,18% - до $72,87 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени опустились на бирже NYMEX на 0,12% - до $68,85 за баррель.

Контракты на Brent и WTI завершили прошлую сессию на минимумах с середины декабря.

Главным понижательным фактором для нефти являются ожидания, связанные с возобновлением поставок из России в случае урегулирования конфликта на Украине, а также опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть из-за торговых пошлин. Ранее президент США Дональд Трамп сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Данные о запасах нефти в США оказывают нефтяным котировкам некоторую поддержку. Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тыс. баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста на 2,3 млн баррелей.