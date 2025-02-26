Прогнозная цена акций Самолета - 1630 руб. - Freedom Finance Global

Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" на горизонте года составляет 1630 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

75% контрактов за январь-сентябрь 2024 года девелопер заключил под ипотечные средства. После отмены льготных программ жилищного кредитования спрос на ипотеку кардинально уменьшился. За весь ушедший год объем таких кредитов в РФ сократился на 43%, до 1,15 млн, констатирует эксперт.

Акции "ГК Самолет" недооценены к российским аналогам на 25% по мультипликатору P/S (капитализация к выручке), а по EV/EBITDA торгуются дороже среднего по сектору примерно на 18%, указывает Мильчакова.

"Считаем, что, если ключевая ставка ЦБ РФ в текущем году не поднимется выше 21% годовых, ограниченный потенциал роста в цене акций застройщика сохранится. Дополнительным плюсом для инвесторов может выступать российская юрисдикция эмитента, так как в отличие от некоторых аналогов ему не придется проходить процедуру редомициляции. Наша целевая цена по акции на годовом горизонте - 1630 рублей за штуку", - пишет эксперт инвесткомпании в обзоре.

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