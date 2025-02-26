.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5910-6020п в среду - Freedom Finance Global
.
ЦБ РФ ожидает роста экономики на 2,9% в 1-м квартале с дальнейшим замедлением до 0,0-1,0% в 4-м квартале 2025 г.
26 февраля 2025 года 14:36
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5910-6020п в среду - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5910-6020 пунктов в среду при среднем уровне волатильности, полагает аналитик Freedom Finance Global Амирлан Калымбеков. "Фьючерсы на американские индексы указывают на умеренно позитивный старт сессии, - отмечает эксперт в комментарии. - Уверенный рост демонстрирует сегмент китайских акций. Оцениваем баланс рисков как позитивный при средней волатильности. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5910-6020 пунктов. На постмаркете колебания котировок усилятся из-за отчета NVIDIA". По мнению аналитика, характер движения S&P 500 в ходе торгов во вторник позволяет надеяться на отскок. "Медвежью" дивергенцию по RSI мы считаем реализованной, - указывает Калымбеков. - Этот индикатор достиг области 40 пунктов, к которой с сентября 2024 года подходил пять раз, и в каждом из этих случаев рынок разворачивался вверх. Важный уровень поддержки 5920 пунктов накануне устоял под натиском продавцов. Это создает основания для возвращения индекса широкого рынка к психологически значимой отметке 6000. В случае продолжения нисходящего движения бенчмарк может устремиться в направлении 5780". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-АКЦИИ-ИНДЕКСЫ-ПРОГНОЗ
.
26 февраля 2025 года 19:40
Москва. 26 февраля. Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз из-за фиксации прибыли игроками в отсутствие новостей о дате встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины; также давление оказали опасения сохранения жесткой монетарной политики ЦБ РФ из-за высокой инфляции и снижение нефти (фьючерс на Brent опустился к $72,5 за баррель). Индекс МосБиржи откатился ниже 3280 пунктов, в лидерах снижения выступили акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (-5,4%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-4,5% и -4,9% "префы") и "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,5%). читать дальше
.26 февраля 2025 года 19:37
Москва. 26 февраля. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль скорректировался вниз после сильного роста накануне. Поддержку рублю продолжают оказывать надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ. читать дальше
.26 февраля 2025 года 19:01
Рост объемов экспорта и снижение импорта оказывают поддержку стоимости рубля, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова. Согласно данным Федеральной таможенной службы РФ (ФТС), внешнеторговый оборот России в прошлом году увеличился на 0,9% относительно 2023 года,... читать дальше
.26 февраля 2025 года 18:55
Москва. 26 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились. читать дальше
.26 февраля 2025 года 18:31
Промсвязьбанк (ПСБ) дает нейтральную оценку акций "Ростелекома" и сохраняет целевую цену на уровне 73,5 рубля за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитика Екатерины Крыловой. На взгляд эксперта, компания представила неплохие финансовые результаты за 2024 год, особенно с... читать дальше
.26 февраля 2025 года 18:01
Акции Сбербанка, Т-Технологий и Совкомбанка остаются привлекательными для долгосрочных вложений - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции Сбербанка, МКПАО "Т-Технологии" и Совкомбанка являются фаворитами российского банковского сектора и остаются привлекательными для долгосрочных вложений, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". "Мы умеренно позитивно смотрим на российский банковский сектор на фоне ожиданий по... читать дальше
.26 февраля 2025 года 17:26
Прогнозная стоимость обыкновенных акций "Ростелекома" на горизонте года составляет 87 рублей за штуку, говорится в материале аналитика инвестиционной компании Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой. Компания опубликовала результаты за четвертый квартал и весь 2024 год по МСФО. По итогам года... читать дальше
.26 февраля 2025 года 16:57
Котировки акций Intuit Inc. и Li Auto могут продолжить подъем в ближайшее время, считают аналитики инвестиционного банка "Синара". "Стоимость бумаг Intuit на премаркете выросла на 5,8%, поскольку результаты за второй квартал 2025 финансового года превзошли ожидания аналитиков, опрошенных LSEG, и... читать дальше
.26 февраля 2025 года 16:26
"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Duke Energy с прогнозной стоимостью $108,9 за штуку, что предполагает потенциал снижения 7,2% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова. "Результаты эмитента за 4К24 в целом совпали с нашими ожиданиями. Компания выигрывает от... читать дальше
.26 февраля 2025 года 15:55
Прогнозная стоимость акций ГК "Самолет" на горизонте года составляет 1630 рублей за штуку, считает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. 75% контрактов за январь-сентябрь 2024 года девелопер заключил под ипотечные средства. После отмены льготных программ жилищного кредитования спрос... читать дальше
.26 февраля 2025 года 15:30
Москва. 26 февраля. Китайский юань дорожает на Московской бирже днем в среду, рубль корректируется вниз после сильного роста накануне. Во вторник его котировки обновили максимум с конца августа 2024 года. Поддержку рублю продолжают оказывать надежды на урегулирование конфликта вокруг Украины и подготовка экспортеров к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ. читать дальше
.26 февраля 2025 года 15:25
Котировки акций ГК "Самолет" могут вернуться в зону выше 2000 рублей за штуку в среднесрочной перспективе, долгосрочная цель - на уровне 2740 рублей за штуку, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "Акции "Самолета", как и других девелоперов, в ближайшее время будут оставаться под давлением в... читать дальше
.26 февраля 2025 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Exelon Corp. с прогнозной стоимостью $51,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 18% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Гордея Смирнова. "Мы сохраняем позитивный взгляд на перспективы Exelon и ожидаем... читать дальше
.26 февраля 2025 года 14:11
Аналитики "Цифра брокер" составили список перспективных дивидендных акций, в который вошли бумаги "ЛУКОЙЛа", МФК "Займер", "ИКС 5", "Роснефти" и "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии. "По итогам 2024 года российские компании уже выплатили 1,8 трлн рублей в виде дивидендов. Оставшиеся выплаты... читать дальше
.26 февраля 2025 года 13:36
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) с целью 1915 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,54%, стоп-приказ: 1489 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Агентство АКРА повысило... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.