"Цифра брокер" назвал топ-5 дивидендных акций РФ

Аналитики "Цифра брокер" составили список перспективных дивидендных акций, в который вошли бумаги "ЛУКОЙЛа", МФК "Займер", "ИКС 5", "Роснефти" и "Сургутнефтегаза", сообщается в комментарии.

"По итогам 2024 года российские компании уже выплатили 1,8 трлн рублей в виде дивидендов. Оставшиеся выплаты по итогам 2024 года мы оцениваем в 3,05 трлн рублей. Всего за 2024 год компании выплатят, по нашим оценкам, 4,879 трлн рублей. Мы выделяем пять бумаг с точки зрения потенциального размера дивидендной доходности, дивиденды некоторых из этих компаний будут уже за 2025 год, но будут выплачены в 2025 или в начале 2026 года", - пишут эксперты.

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