"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "ЭсЭфАй" с целью 1915 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ПАО "ЭсЭфАй" (SFI) с целью 1915 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,54%, стоп-приказ: 1489 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Агентство АКРА повысило кредитный рейтинг SFI до уровня AA-(RU) и изменило прогноз на стабильный, что, по мнению аналитиков, свидетельствует об улучшении оценок долговой нагрузки и покрытия процентных платежей у компании. SFI погасил весь долг корпоративного центра.

По итогам 9 месяцев 2024 года компания показала следующие результаты: собственный капитал +37%, выручка +32%, чистая прибыль +14%, подчеркивают эксперты в комментарии.

"С технической точки зрения котировки двигались в рамках бокового диапазона, сейчас произошел пробой его верхней границы. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 1489 руб. риск на портфель составит 0,86%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,04", - отмечают в "Финаме".

SFI (ПАО "ЭсЭфАй") - публичный диверсифицированный инвестиционный холдинг, портфель активов которого состоит из российских компаний, занимающих ведущие места в своих сегментах рынка. SFI объединяет лизинговые и страховые активы, ИТ-стартапы, инвестирует в крупные миноритарные доли промышленных и розничных компаний.

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