Продолжение укрепления рубля до 11-11,20 руб. за юань - наиболее вероятный сценарий на текущую неделю - "Финам"

Продолжение укрепления рубля до 11-11,20 руб. за юань является наиболее вероятным сценарием на текущую неделю, полагает аналитик инвесткомпании "Финам" Максим Пухов.

"Российский рубль продолжил укрепление, и данная тенденция может продолжиться до конца текущей недели, - отмечает эксперт в комментарии. - В пользу этого говорит снижение валютных ставок, которое обычно является признаком роста запасов иностранной валюты. Вероятно, это связано с подготовкой экспортеров к уплате налогов 28 февраля. Нефтегазовые поступления в бюджет в этот раз могут составить до 900 млрд руб. против 780 млрд руб. в январе".

На взгляд аналитика, сейчас поддержку курсу оказывают разовые факторы: сезонное сокращение спроса на импорт, снижение оттока капитала и, возможно, проблемы в трансграничных платежах. Активные усилия России и США наладить коммуникацию по урегулированию конфликта РФ и Украины способствовали интересу участников рынка к длинным позициям в рублевых инструментах.

"Однако дальнейшее укрепление рубля остается под вопросом, если в геополитической повестке не удастся достичь значительного прогресса, - считает Пухов. - Наиболее вероятный сценарий в паре рубль/юань - на текущую неделю - продолжение укрепления рубля вплоть до 11-11,20 руб. за юань".

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