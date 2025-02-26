Акции Henderson - интересная "история роста" - ПСБ

Акции Henderson являются интересной "историей роста", считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

Компания подтвердила предварительно анонсированные высокие операционные результаты за январь 2025 года. Ставка на развитие в двух каналах - онлайн и оффлайн - доказывает эффективность, констатируют эксперты: темпы роста выручки опережают темпы роста рынка мужской одежды и обуви. Эмитент переоткрывает салоны в новых форматах, развивается на региональном уровне, в совокупности это приводит к росту масштабов и рентабельности бизнеса.

"Мы считаем акции компании интересной историей роста", - пишут аналитики банка в комментарии.

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