Цены на газ в Европе будут колебаться в пределах $450-600 за тыс. куб. м до середины марта - Freedom Finance Global

Цены на газ в Европе будут колебаться в пределах $450-600 за тыс. куб. м до середины марта, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Эксперт обращает внимание на ежегодный отчет корпорации Shell по рынку сжиженного природного газа, в котором повышен прогноз спроса на эту продукцию в 2040 году на 1-5%, до 630-718 млн тонн в год. Увеличение объема поставок СПГ в 2024 году компания оценивает всего в 0,7% г/г, до 407 млн тонн. По мнению Мильчаковой, эта динамика может говорить о том, что запасы газа в мире ограничены, а мощностей для увеличения производства и экспорта недостаточно.

"В то же время ситуация сигнализирует, что рыночные цены были недостаточно высоки, чтобы поставки СПГ по морю были рентабельными на всех направлениях, - отмечает аналитик. - Ограничение предложения при одновременном высоком спросе может вызывать дефицит и рост цен. Соответственно, крупнейшие экспортеры СПГ в мире будут отдавать предпочтение покупателям, которые готовы платить больше. В Международном энергетическом агентстве советуют Европе заместить российский трубопроводный газ СПГ из Катара в ближайшие два года. Если это произойдет, электричество в Европе резко подорожает, вызвав новое ускорение инфляции".

Эксперт инвесткомпании напоминает, что с начала января цена газа на нидерландской бирже TTF не опускается ниже $500 за тыс. куб. м ввиду прекращения с 1 января транзита российского трубопроводного газа через Украину и низкой температуры воздуха в регионе. Россия отчасти помогает Европе снизить издержки на газ и электричество путем увеличения поставок по "Турецкому потоку". Мильчакова предполагает, что до середины марта рыночные цены на газ будут колебаться в пределах $450-600 за тыс. куб. м.

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