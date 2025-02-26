Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 85-87 руб./$1 до конца недели - ПСБ

Курс рубля может стабилизироваться в диапазоне 85-87 руб./$1, закрепившись к концу текущей недели у его нижней границы, полагает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"Тренд к укреплению рубля в начале недели остался достаточно выраженным, - отмечает эксперт в комментарии. - Развивается он, как и прежде, под влиянием крепнущих ожиданий устранения геополитических издержек, а также роста активности экспортёров перед налоговыми платежами (28 февраля). Обычно за 1-2 дня до граничного срока уплаты налогов, объемы продаж валюты со стороны экспортеров достигают максимальных значений. Однако в этот раз сезонность может быть сглажена из-за продолжительного укрепления рубля".

С учетом того, что курс накануне достиг краткосрочного прогнозного таргета аналитиков ПСБ на уровне 85-87 рублей за доллар и 11,7-11,9 рублей за юань, Попов ориентируется, как-минимум, на локальную стабилизации котировок вблизи текущих уровней.

"Целевой уровень курса представляется нам оправданным с точки зрения устранения значительной части геополитической премии и на фоне заметного сужения внешнеторгового профицита в последние месяцы, - указывает стратег. - Кроме того, мы ждем постепенного роста активности импортеров ввиду завершения "низкого сезона" и заметного укрепления рубля, частично нивелирующего ограничения со стороны жесткой ДКП. До конца недели прогнозируем закрепление курса вблизи нижней границы нашего прогнозного таргета".

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