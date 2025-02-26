"Алор Брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Полюса

"Алор Брокер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Полюс", сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

"Все говорит о том, что цена на золото не остановится на рубеже $3000 за тройскую унцию и пойдет выше (возможно, после коррекции)", - отмечают эксперты.

Лидером роста во вторник стали акции девелопера ГК "Самолет", взлетевшие в стоимости на 8,1%. "По-прежнему считаем фундаментально необоснованным сильный подъем акций застройщиков. Даже если ключевая ставка ЦБ РФ к концу 2025 года будет снижена до 16% годовых, рыночные ипотечные кредиты продолжат оставаться безумно дорогими", - указывают в инвесткомпании.

"В числе аутсайдеров вторника были акции ВТБ. Банк сообщил о заработанных в 2024 году рекордных 551 млрд руб. прибыли, однако дивиденды платить не захотел. Последний фактор и привел к просадке бумаги. Мы не считаем нежелание платить дивиденды в нынешней ситуации чем-то негативным. Если бизнесу нужны средства на развитие, то от распределения прибыли лучше отказаться, в последующие годы она только будет больше", - пишут эксперты в обзоре.

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