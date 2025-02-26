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26 февраля 2025 года 09:32

Цены рублевых корпбондов в среду могут подрасти, отыгрывая ожидания снижения геополитических рисков

Москва. 26 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут слегка подрасти, отыгрывая ожидания возможного скорого снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; вместе с тем сдерживать активный рост цен будут существующие риски сохранения высоких процентных ставок в РФ в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп заявил, что по-прежнему считает возможным быстро найти решение украинского конфликта, но не исключил, что потребуется больше времени. "Это может продлиться какое-то время, а может - закончится быстро. Думаю, можно будет найти быстрое решение", - сказал он журналистам в Белом доме. Трамп предположил, что, если бы Украина не получила значительную помощь от США, "эта война не продлилась бы долго".

США пока не снимали какие бы то ни было санкции с РФ, займутся этим в будущем, заявил американский президент. "Мы не снимали санкции. Займемся этим на каком-то этапе", - сказал он журналистам в Белом доме, рассуждая о процессе украинского урегулирования.

Американские фондовые индексы завершили с разнонаправленными изменениями торги во вторник: Dow Jones слабо вырос, S&P 500 умеренно снизился, а Nasdaq Composite упал на 1,35%, вступив в фазу коррекции - то есть потерял более 10% с последнего пика. Негативным фактором для рынка стали заявления президента США Дональда Трампа, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Кроме того, во вторник стало известно, что индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в феврале упал до 98,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года. Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта.

Фондовые рынки крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения в ходе торгов в среду. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК увеличился на 0,6%, гонконгский Hang Seng - на 3,1%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК поднялся на 0,4%. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:68 МСК снизилось на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день опустился на 0,1%.

В свою очередь цены на нефть слабо поднимаются утром в среду, восстанавливаясь после падения по итогам предыдущей сессии, в результате которого обе эталонные марки обновили минимумы с середины декабря. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,19 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты упали в цене на 2,4%, до $73,02 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи увеличились к этому времени на 0,22%, до $69,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов снизилась на 1,5%, до $68,93 за баррель.

Главным негативным фактором для нефти стали опасения, что действия администрации президента США Дональда Трампа могут привести к замедлению роста мировой экономики и спроса на топливо. Ранее президент США сигнализировал, что пошлины в отношении импорта товаров из Мексики и Канады, которые были отложены на месяц, все же вступят в силу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю снизились на 640 тыс. баррелей. Аналитики ожидали роста на 2,3 млн баррелей. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 18:30 мск в среду, и опрошенные S&P Global Commodity Insights аналитики в среднем прогнозируют увеличение запасов нефти на 1,4 млн баррелей, снижение резервов бензина на 700 тыс. баррелей и падение запасов дистиллятов на 2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 1,2 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 16,966 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,981 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 25 февраля вырос всего на 0,02% и составил 108,79 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,05%, поднявшись до 1006,03 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Почта России БО-002P-01" (+1,04%), "ГТЛК-001Р-10" (+0,38%) и "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,34%), а в лидерах снижения - облигации "АФК Система-1P-21" (-1,4%), "Эталон-Финанс-П03" (-0,69%) и "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (-0,34%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Полипласт" завершило размещение 5-летних облигаций с офертой через 2 года серии П02-БО-02 объемом 2,1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 февраля. Объем займа по итогам маркетинга был увеличен с "не менее 1 млрд рублей" до 2,1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены плавающие ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 6% годовых.

МФК "Мани Мен" завершила размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19-20 февраля. Ставка 1-36-го купонов установлена на уровне 26,5% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 29,96% годовых. Последний выпуск облигаций компании был погашен в августе 2024 года.

Калужский ликероводочный завод "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ)) установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серий 001P-02 объемом 350 млн рублей на уровне 28% годовых, а также финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 3-летних облигаций серии 001Р-03 на 200 млн рублей в размере 700 базисных пунктов. Купоны по обоим займам ежемесячные. По выпуску 001Р-02 - фиксированные, по выпуску 001Р-03 плавающие, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс спред. По займам предусмотрена ежеквартальная амортизация в течение третьего года равными частями (25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов). Сбор заявок на оба выпуска прошел 25 февраля. Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск с фиксированными купонами доступен инвесторам по открытой подписке после прохождения тестирования (тест N6), флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" установило ставку 1-24-го ежемесячных купонов 10-летних облигаций серии 003Р-10 с офертой через два года объемом 10 млрд рублей на уровне 19,95% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 февраля без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 28 февраля.

ООО "Балтийский лизинг" (OKPO code: 50875927) увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии БО-П15 с "не менее 3 млрд рублей" до 6 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 23,7% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне 26,45% годовых. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты выплаты 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го купонов. В результате дюрация составит около 1,6 года. Сбор заявок на выпуск прошел 25 февраля. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "Органик парк" установило финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии БО-П01 объемом 100 млн рублей на уровне 29,5% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентиру соответствует доходность к сall-опциону через 2 года (в дату окончания 24-го купонного периода) на уровне 33,85% годовых. Сбор заявок на выпуск прошел 25 февраля. Техразмещение запланировано на 28 февраля. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Эмиссия размещается в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 20 млрд рублей. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

АО "Асфальтобетонный завод N1" ("АБЗ-1") 10 марта с 11:00 до 15:00 МСК планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-02 объемом не менее 500 млн рублей. Купоны по выпуску ежемесячные и переменные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 650 базисных пунктов. По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 21-го, 24-го, 27-го, 30-го и 33-го купонов будет погашено по 16,5% от номинала, в дату выплаты 36-го купона - 17,5% номинала. Техразмещение запланировано на 12 марта. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам.

ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) в первой половине марта планирует провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 24,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 27,45% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ООО "О''Кей" (MOEX: OKEY) в первой половине марта планирует провести сбор заявок на выпуск 10-летних облигаций серии 001Р-07 с офертой через 15 месяцев объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 28,7% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ООО "МВ финанс" (эмитент облигаций группы "М.Видео-Эльдорадо" (MOEX: MVID)) в первой половине марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций серии 001Р-06 с call-опционом через 1,5 года объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,5% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению через 18 месяцев в размере не выше 28,7% годовых. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

ПАО "Инград" (MOEX: OPIN) установило ставку 11-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 24,5% годовых. Десятилетний выпуск на 15 млрд рублей был размещен в марте 2020 года. Ставка текущего полугодового купона - 21,5% годовых, по выпуску 10 марта предстоит исполнение оферты.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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