Freedom Finance Global сохраняет рекомендацию "держать" для акций Henderson с прогнозной стоимостью 790 рублей за штуку на горизонте шести-двенадцати месяцев, что предполагает потенциал роста 12,7% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Эмитент пересмотрел операционные результаты за январь 2025 года.

Согласно уточненным данным, выручка Henderson увеличилась на 22,8% г/г, до 1,71 млрд руб. (против 23,2% г/г по предварительной оценке). Офлайн-продажи выросли на 14% г/г, а онлайн- - на 76,1% г/г с долей в общем результате 27,1%. В денежном выражении показатель повысился на 176,6% г/г.

"Гайденс" Henderson предполагает продолжение роста выручки двузначными темпами до 2030 года на фоне сохраняющейся слабой конкуренции на отечественном рынке одежды в сегменте "доступный люкс", отмечает эксперт инвесткомпании.

Показатель эффективности (ROE) бизнеса у компании составляет 40,7%. По P/E она оценена на уровне 7,45x, что является комфортным уровнем, указывает Чернов. По EV/EBITDA компания торгуется с оценкой 4,87x при среднем по сектору 22,42x, что указывает на недооцененность, отмечает он. Соотношение между задолженностью и активами составляет вполне приемлемые 11,88%. Долг на 75,5% покрывается за счет чистой прибыли, Debt/EBITDA=0,47x. Дивидендная доходность составляет 7,2% при средней по сектору 10,2%, но для "компании роста" это высокий уровень, обращает внимание аналитик Freedom Finance Global.

"Мы сохраняем рекомендацию "держать" для акций Henderson с таргетом 790 рублей, который подразумевает потенциал роста 12,7% с реализацией на горизонте от шести до двенадцати месяцев", - заключает Чернов в обзоре.

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