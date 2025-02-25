Рынок акций РФ во вторник превысил 1200п по индексу РТС на геополитическом оптимизме и укреплении рубля

Москва. 25 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и о возможном совместном с США энергометаллургическом мегапроекте в Сибири. Индекс РТС превысил рубеж 1200 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года на фоне укрепления рубля; лидерами подъема выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+10,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,6%) и "Русала" (MOEX: RUAL) (+5,2%, до 40,92 рубля).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3326,14 пункта (+0,7%, в начале торгов индекс поднимался выше 3370 пунктов), индекс РТС - 1209,49 пункта (+2,5%); цены большинства "голубых фишек" на МосБирже выросли в пределах 4,5%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 февраля, составил 86,6318 руб. (-1,57 рубля).

Подорожали также акции МКБ (MOEX: CBOM) (+4,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+4,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+2,9%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,7%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3% и +0,5% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,1%).

Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,9% и -0,8% "префы"), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,2%).

ВТБ в октябре-декабре 2024 года показал рекордную квартальную прибыль по МСФО в размере 176,4 млрд рублей, что в 3,2 раза выше результата за тот же период предыдущего года, свидетельствует отчетность группы. Внушительная прибыль за квартал, в котором только декабрь принес группе 99 млрд рублей, позволила достичь таргет на 2024 год и заработать 551,4 млрд рублей (рост на 27,6% г/г).

Опубликованные результаты оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса", который предполагал прибыль за квартал на уровне 156 млрд рублей и за год - 531 млрд рублей.

Вместе с тем менеджмент ВТБ будет рекомендовать отказаться от выплаты дивидендов за 2024 год из-за ужесточения регулирования и высоких ставок, сообщил журналистам первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов.

Россия могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири, заявил президент РФ Владимир Путин накануне в интервью журналисту Павлу Зарубину.

"Если будет принято решение открыть американский рынок для наших производителей, то мы могли бы примерно 2 млн тонн на американском рынке продать. Это не повлияло бы существенным образом на формирование цены, но, на мой взгляд, все-таки оказало бы сдерживающее влияние на стабилизацию цен", - заявил Путин.

Кроме того, по словам российского президента, стоит подумать о реализации совместно с американскими компаниями планов строительства новой ГЭС в Красноярском крае и создании дополнительных производств алюминия; этот инвестпроект, по предварительным оценкам, будет стоить порядка $15 млрд.

"Здесь есть над чем подумать, так же как и над совместной работой по редким, редкоземельным металлам, да и по другим направлениям, включая, например, энергетику", - заключил российский президент.

В Кремле заявили, что для восстановления взаимного доверия между Москвой и Вашингтоном необходимо пройти серьезный путь, и в одночасье такие вещи не происходят. "Для того чтобы сказать, что мы доверяем американцам, надо пройти серьезный путь", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на вопрос журналистов, доверяет ли Владимир Путин новой американской администрации, в частности по вопросу сделки по редкоземельным металлам.

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно.

"В то же время я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Тем временем Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето. Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США проголосовали против резолюции ООН, обвиняющей Россию, так как она противоречила усилиям по урегулированию ситуации на Украине.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи во вторник обновил максимум с весны прошлого года, превысив утром 3370 пунктов, после чего покупатели убавили натиск. Накануне инвесторов воодушевила позитивная риторика Трампа относительно диалога с РФ по различным направлениям, а негативом для рынка вечером выступили укрепление рубля и снижение цен на нефть.

В то же самое время инициативы американского президента вызвали просадку на мировых рынках по обе стороны океана: инвесторы в США опасаются разгона инфляции на фоне торговых пошлин, в Китае бумаги IT-компаний скорректировались на новостях о более жестких ограничениях на полупроводниковые технологии. В среду Банк России представит резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу, "Ростелеком" (MOEX: RTKM) опубликует финансовые результаты по МСФО за 4 квартал 2024 года, а в США в среду будут опубликованы данные по новостройкам за январь, напомнил эксперт.

"Новостной фон способен и дальше подпитывать позитивный сантимент, однако с учетом того что российский рынок акций находится на многомесячных вершинах, спекулятивно настроенные участники торгов уже могут задуматься над фиксацией прибыли. Прогноз по индексу МосБиржи на 26 февраля - 3250-3390 пунктов", - считает Шепелев.

Волна ревальвации рубля может на время сместить курсы к 85 руб./$1 и 11,6 руб./юань. Более сильное укрепление видится маловероятным. Главным драйвером остаются геополитические надежды, связанные с восстановлением диалога РФ и США на высшем уровне. Локально рублю также помогает налоговый период, полагает эксперт "БКС МИ".

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рост рынка начался еще на вечерней сессии понедельника, которая в очередной раз сопровождалась позитивными комментариями относительно геополитики как со стороны президента РФ Владимира Путина, так и президента США Трампа.

Раллировали акции "Русала" и "Эн+ груп", чему способствовали слова Путина о том, что Россия готова поставлять на рынок США 2 млн тонн алюминия, а также обсуждать совместный с США проект в Красноярском крае. Акции ВТБ скорректировались вниз, несмотря на рост чистой прибыли банка в 2024 году на 28%, до 551,4 млрд руб. ВТБ планирует заработать в 2025 году около 430 млрд руб. чистой прибыли, а менеджмент ожидаемо рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год, отметил эксперт.

По словам аналитика ФГ "Финам" Игната Иванова, российский рынок с вечера понедельника ощутимо вырос на фоне ускоряющегося сближения США и РФ, главными событиями стали высказывания Путина и Трампа. Путин заявил, что РФ готова к сотрудничеству с американским бизнесом, особенно в сфере энергетики и поставок алюминия. Трамп, в свою очередь, еще раз подтвердил готовность к улучшению политических и экономических отношений с РФ и в очередной раз напомнил, что намерен в ближайшее время достичь мирного соглашения по Украине.

Индекс МосБиржи превысил отметку 3300 пунктов, следующей целью для роста выступает уровень вблизи 3450 пунктов. При этом рынок локально выглядит значительно перекупленным, поэтому возможна коррекция, при развитии которой поддержку могут оказать уровни 3120 и 3000 пунктов, считает Иванов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "СПБ Биржи" (SPB: SPBE) (+15,4%) продолжили ралли в ожидании увеличения доходов после начала торгов в выходные дни, при этом бумаги во вторник достигли пика с апреля 2022 года. Компания "Самолет Плюс", мажоритарным акционером которого является застройщик "Самолет", сообщила о скачке неаудированной выручки в 2024 году по сравнению с предыдущим годом в 6,7 раза, до 7,9 млрд руб. Сумма основного долга компании при этом снизилась с почти 10 млрд руб. до 0,8 млрд руб.

Бумаги "РусГидро" выросли вместе с рынком, хотя ранее бумаги находились под давлением поступивших в первой половине февраля новостей об обсуждении в правительстве моратория на выплату дивидендов компанией до 2028 года. Глава Uniper заявил, что приступит к переговорам о продаже "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-1,4%) в подходящий момент, сейчас же контактов с менеджментом компании, по его словам, нет.

Акции ВТБ (93,8 рубля) просели по факту вышедшего финотчета и на новостях о планах менеджмента рекомендовать отказаться от дивидендов за 2024 год. Отсутствие дивидендов может обеспечивать динамику акций ВТБ слабее своих конкурентов, таких как Сбербанк, банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) и Т-Банк. Говорить о рисках смены среднесрочного движения по ВТБ на "медвежье" можно будет при уходе бумаг ниже 86 руб. с возможным падением в район 80 руб. и ниже, считает аналитик.

Европейский рынок консолидировался на фоне расхождения геополитических позиций региона с США и рисков увеличения расходов на поддержку Украины. Рынок акций РФ вырос на фоне новых высказываний США и РФ в отношении возможного возобновления сотрудничества стран в ряде секторов, среди которых - металлургический и, в частности, редкоземельные металлы. В России также говорят о возможном возвращении ряда западных компаний в страну в случае улучшения геополитических отношений, но подчеркивают, что работа должна осуществляться на выгодных для национальных эмитентов условиях, отметила Кожухова.

В Азии во вторник преобладала негативная динамика индексов (японский Nikkei 225 просел на 1,4%, австралийский ASX Australia - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng снизился на 1,3%), подросла Европа (индексы CAC40, FTSE растут на 0,1-0,4%, DAX топчется на уровне понедельника) и снижаются США (индексы к 18:50 МСК просели на 0,01-1,4% во главе с Nasdaq).

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF во вторник составили 300 млрд юаней ($41,3 млрд).

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.

Индекс потребительского доверия в США в феврале упал до 98,3 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в январе значение индикатора составляло 105,3 пункта, а не 104,1 пункта, как сообщалось ранее. В результате его падение в текущем месяце стало самым значительным с августа 2021 года.

Эксперты в среднем ожидали, что индекс опустится до 102,5 пункта с объявленного предварительно январского уровня, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке вечером во вторник цены ускорили снижение, инвесторы оценивали новые заявления Трампа относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $73,16 за баррель (-2,2% и +0,5% накануне), апрельская цена фьючерса на WTI - $69,11 за баррель (-2,2% и +0,4% в понедельник).

Общаясь с журналистами в Овальном кабинете Белого дома во вторник, Трамп заявил, что конфликт на Украине может закончиться "скоро".

Между тем накануне президент США подтвердил, что пошлины в отношении канадских и мексиканских товаров, введение которых ранее было отложено на месяц, вступят в силу, как и планировалось. Эксперты полагают, что это может негативно отразиться на спросе на топливо.

Госдепартамент сообщил о введении санкций против 22 физических лиц и 13 судов транспортных компаний из Суринама, Индии, Китая, Малайзии, которых там называют "сетью посредников", участвующих в "погрузке и доставке иранской нефти покупателям в Азии".

"Нынешние санкции являются первым шагом в реализации кампании президента Трампа по оказанию максимального давления на режим Ирана", - отметили в ведомстве.

Понижательное давление на нефтяные котировки в последние дни оказывали ожидания возобновления поставок нефти из иракского Курдистана, оцениваемых в 185 тыс. баррелей в сутки. В понедельник заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил, что экспорт будет возобновлен сразу же после согласования технических вопросов с турецкой стороной.

При этом министерство нефти Ирака заявило, что учтет эти объемы при реализации шагов по выполнению квоты ОПЕК+ по нефтедобыче.

Во "втором эшелоне" на МосБирже выросли "префы" банка "Санкт-Петербург" (+21,7%), ПАО "Казаньоргсинтез" (MOEX: KZOS) (+16,7%), акции "СПБ биржи" (+15,4%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (+13,7%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,3%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (+10,1%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (+9,8%), ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+8,4%).

Подешевели бумаги ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (-3,5%), ПАО "Туймазинский завод автобетоновозов" (MOEX: TUZA) (-3,2%), ПАО "Левенгук" (MOEX: LVHK) (-2,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-2,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 164,43 млрд рублей (из них 17,03 млрд рублей пришлось на акции ВТБ, 15,59 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 14,92 млрд рублей на акции "Норникеля").