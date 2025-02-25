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25 февраля 2025 года 19:25

Рубль во вторник уверенно вырос в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля

Москва. 25 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль уверенно вырос благодаря спросу экспортеров на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Кроме того, участники рынка позитивно оценили внешнеполитические новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно.

"Я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,689 руб., что на 28,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 26 февраля на 1,5747 рубля, до 86,6318 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,5759 рубля, до 90,9403 руб./EUR1.

"Рубль продолжает переписывать многомесячные максимумы - юань на Мосбирже сегодня падал ниже 11,7, доллар валится в направлении 86 рублей. С начала года рубль укрепился уже примерно на 15% к основным валютам, и возможно, это не предел: ближайшие сильные технические поддержки расположены на уровне 85 за доллар и 11,6 за юань, и валюты способны их "отработать" перед тем, как начать корректироваться вверх. Балом по-прежнему правит геополитика - долгое время в рубле была "зашита" риск-премия, и теперь она выходит из котировок. На этой неделе рублю также помогает налоговый период. В марте, на фоне постепенного восстановления спроса на инвалюту со стороны импортеров после сезонного спада и стабилизации рыночных эмоций, ждем возвращение доллара выше 90, юаня - выше 12 рублей. А краткосрочные ожидания следующие - по юаню 11,6-12,1, по доллару - 85-90 рублей", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Цены на нефть эталонных марок заметно ускорили снижение вечером во вторник, инвесторы оценивали новые заявления президента США Дональда Трампа относительно перспектив урегулирования российско-украинского конфликта, а также потенциальные последствия введения новых санкций против Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск составляет $73 за баррель, что на 2,38% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 2,5%, до $68,93 за баррель.

Понижательное давление на нефтяные котировки в последние дни оказывали ожидания возобновления поставок нефти из иракского Курдистана, оцениваемых в 185 тыс. баррелей в сутки. При этом министерство нефти Ирака заявило, что учтет эти объемы при реализации шагов по выполнению квоты ОПЕК+ по нефтедобыче.

Банк России во вторник, 25 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 2 трлн 750,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,65% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 60 млрд рублей (при лимите 2 трлн 60 млрд рублей и спросе 3 трлн 198,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,76% годовых.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 24 февраля упала на 5 базисных пунктов, до 21,07% годовых. Срочная версии RUONIA на один месяц во вторник повысилась на 1 базисный пункт, до 20,92% годовых, версия на три месяца осталась на прежнем уровне - 21,38% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и составила 21,01% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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