SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций ВТБ

SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций ВТБ на фоне финансовых результатов банка по МСФО за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков.

"Нам не нравятся результаты ВТБ за 2024 год, - пишут эксперты. - Гайденс компании на 2025 год слабый: чистая прибыль - 430 млрд рублей при ROE 15%. Стоимость риска и чистая процентная маржа - 1%, оба результата хуже оценок аналитиков. Достичь прогноза по чистой прибыли будет невозможно без существенного влияния прочих доходов. ВТБ вернется к выплате дивидендов не раньше 2027 года".

Ранее ВТБ раскрыл показатели по МСФО за 2024 год: чистая прибыль группы выросла на 28%, ROE - 23%. Прочие операционные доходы обеспечили 30% результатов ВТБ за год и 51% - в четвертом квартале.

Чистые процентные доходы сократились на 36%. Причина - снижение чистой процентной маржи на 1,4 процентных пункта, до 1,7%.

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