25 февраля 2025 года 18:57
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность не изменилась, составив 9,25% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,08% годовых). Облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 12 базисных пунктов - до 65,89% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, составив 9,68% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 8 базисных пунктов).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 33,27% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 68,2% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 21,67% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая сохранилась вблизи отметки 66,71% от номинала (их доходность увеличилась на 2 базисных пункта, до 15,65% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки американских гособлигаций во вторник демонстрируют умеренный рост, отыгрывая новые заявления президента США Дональда Трампа о пошлинах и ожидания публикации новых макроэкономических данных.
В понедельник Трамп подтвердил, что тарифы в отношении канадских и мексиканских товаров, введение которых ранее было отложено на месяц, вступят в силу, как и планировалось.
Внимание американского долгового рынка на этой неделе будет направлено на данные о доходах и расходах американцев за январь, которые включают ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. Они будут опубликованы в пятницу. Среди других важных отчетов, которые выйдут в ближайшие дни - пересмотренные данные о динамике ВВП США за четвертый квартал. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предполагает сохранение оценки роста ВВП на уровне 2,3% в годовом выражении.
Опубликовано: /Финмаркет/
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