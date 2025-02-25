S&P 500, вероятно, исчерпал текущий потенциал роста - "БКС МИ"

Индекс S&P 500, вероятно, исчерпал текущий потенциал роста, считают аналитики инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"S&P 500 с октября 2023 года медленно и верно ползет вверх в восходящем канале. К декабрю 2024 года индекс прибавил порядка 50% и преодолел отметку в 6000 пунктов. В текущем году он дважды обновлял декабрьский максимум, но делал это весьма слабо и формально. Это наталкивает на мысли о вероятном исчерпании "топлива" для роста", - пишут эксперты в комментарии.

Индикатор RSI также не подтверждает новых вершин, сигнализируя о торможении роста, говорится в материале.

По мнению аналитиков инвесткомпании, в поиске ближайших целей коррекции можно обозначить очевидные уровни поддержки:

- нижнюю границу восходящего канала (5845 пунктов);

- локальный минимум на уровне 5780 пунктов;

- 200-дневную скользящую среднюю в 5695 пунктов.

Сигналом к более глубокой коррекции будет служить пробой EMA200 - тогда возможен спуск к следующему тренду, отмечают в "БКС МИ".

Аналогичная техническая картина, по оценке экспертов, наблюдается и по индексу Nasdaq 100. "Ближайшая цель в случае "шорта" пролегает на уровне 21000 пунктов, далее - 20540 пунктов. Ниже - блок 19800-20110 пунктов. Это уже уровень нижней границы восходящего канала. Его пробой чреват коррекцией к следующему тренду", - указывают они.

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