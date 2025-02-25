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Главная / Мнения аналитиков / "АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сбербанка до 419 руб. и 436,19 руб. соответственно
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25 февраля 2025 года 17:32
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сбербанка до 419 руб. и 436,19 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 438,08 руб. до 419 руб. и с 456,75 руб. до 436,19 руб., что предполагает потенциал роста 38% и 34% от текущего уровня соответственно, рекомендация - "покупать", сообщается в материале аналитиков. "Оценка по-прежнему учитывает 30%-ный дисконт, установленный в конце прошлого года для бумаг российского финансового сектора на фоне возросших инвестиционных рисков", - отмечают эксперты. В преддверии выхода 27 сентября отчетности эмитента за 2024 год по МСФО оценки чистой прибыли банка за указанный период пересмотрены в сторону понижения, отмечают аналитики инвесткомпании. Причина - реакция рынка на ужесточение регулирования со стороны Банка России в декабре 2024 года, касающееся работы банков с заблокированными активами. Внесенные изменения включали запрет на выделение просроченных обязательств и новый порядок рассмотрения ходатайств о реорганизации банков путем выделения специальных обществ с заблокированными активами и пассивами перед недружественными держателями. Ожидаемый уровень дивидендных выплат по итогам 2024 года по-прежнему составляет 34,94 руб. на обыкновенную и привилегированную акции против 38,1 руб. ранее. Это несколько ниже рыночного консенсус-прогноза на основе текущих данных, который составляет порядка 36 руб. на акцию, обращают внимание эксперты. Прогноз прироста активов Сбербанка в 2024 году сохранен на уровне 16,2%. Прогноз по итогам 2025 года остается 10%, а на 2026 год - 13%. Менеджмент ожидает восстановления норматива Н20 до целевого значения 13,3% в течение 2025 года с учетом выплаты дивидендов в размере 50% за 2024 год. Этот фактор также учтен в оценках справедливой стоимости эмитента, говорится в обзоре инвесткомпании. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ/РЕКОМЕНДАЦИЯ
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