Вероятность ослабления рубля к доллару, евро и юаню по итогам текущей недели велика - "АКБФ"

Вероятность ослабления рубля к доллару США, евро и китайскому юаню по итогам текущей недели велика, прогнозные целевые диапазоны закрытия пятницы составляют 85-94 руб./$1, 89,1-96,1 руб./EUR1 и 11,6-12,8 руб. за юань, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ".

"Курс рубля, по нашим оценкам, реагирует на ослабление рыночных опасений нового раунда ужесточения кредитной политики ЦБ РФ и, опосредованно, на снижение оценочных кредитных рисков. Однако, хотя в феврале регулятор не менял ключевую ставку, обновленный с повышением среднесрочный прогноз допускает возможность нового цикла ужесточения условий в 2025 году, - пишут эксперты в материале. - Новый раунд повышения ставки, как представляется, выступает негативным драйвером для курса рубля, поскольку означает рост оценочных рисков, сжатие ликвидности, отток инвестиций и усиление спроса на "качество".

Второй фактор, поддерживающий рубль, указывают эксперты - ситуация на мировых товарных рынках, где действия новой Администрации США по средне- и долгосрочному инвестиционному "перерастанию" проблемы "двойного дефицита" снижают ценовые опасения участников рынка и смягчают геополитические риски для спроса.

"Предполагается, что это сохранит актуальность в ближайшие кварталы с учетом анонсированной стратегии стимулирования инвестиций американскими властями. При этом позитивная реакция руководства РФ на политико-экономические инициативы администрации Дональда Трампа в последние недели, по нашему мнению, отражает наличие глобального рыночного спроса на конструктивное решение новых внутриполитических проблем США - прежде всего, преодоление "потолка" заимствований и формирование бюджета", - отмечается в материале аналитиков инвесткомпании.

"Наличие значимых рыночных факторов, поддерживающих эти инициативы, в итоге способствует спросу на американскую валюту. С учетом новых данных, считаем, что риски для недельного "медвежьего" тренда USD на российском рынке заметно возросли, - пишут эксперты в обзоре. - По-прежнему полагаем, что при высоких рисках прогноза, обусловленных достижением курсов пар USD/RUB и EUR/RUB уровней, близких к справедливым среднесрочным значениям, а также предполагаемым усилением курсовой волатильности и нерыночными факторами, велика вероятность ослабления рубля к доллару США и евро по итогам текущей недели. Аналогичные риски сохраняются и для курса рубля к китайскому юаню. Прогнозные целевые диапазоны закрытия пятницы составляют 85-94 руб./$1, 89,1-96,1 руб./EUR1 и 11,6-12,8 руб. за юань".

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