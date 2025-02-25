Рубль днем уверенно растет в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля

Москва. 25 февраля. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль уверенно укрепляется благодаря спросу экспортеров на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.

Кроме того, участники рынка позитивно оценивают внешнеполитические новости. Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно.

"Я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,775 руб., что на 20 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 89 копеек, до 87,8 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 63 копейки, до 91,86 руб./EUR1.

Курс рубля по отношению к доллару США и юаню может перейти в диапазоны 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб. за юань соответственно на текущей неделе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Волатильность на валютном рынке в понедельник заметно снизилась, инерция к укреплению рубля ослабла, позволив курсу юаня понести лишь символические потери и остаться у отметки 12 руб. за юань, констатирует эксперт. Рубль выглядит уже технически заметно перегретым, что способствует ослаблению спекулятивного давления на валютные курсы, несмотря на сохраняющиеся позитивные геополитические ожидания, подпитываемые новостями, отмечает Локтюхов.

"Геополитическая премия из российского рубля в значительной степени ушла: курсы доллара и юаня без ее учета, по нашим оценкам, составляют 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб. за юань соответственно. Учитывая, что экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговым выплатам (28 февраля), эти диапазоны по-прежнему выглядят вполне достижимыми", - пишет эксперт в материале ПСБ.

Вероятно ослабление рубля до 100 за доллар по мере восстановления спроса на иностранную валюту, полагает главный экономист инвестиционного банк "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы считаем рубль перекупленным, причем скорее в силу технических, чем фундаментальных факторов, - пишет эксперт в обзоре. - Мы видим приток иностранной валюты, так как экспортеры обязаны продавать 40% валютной выручки, при том что большого спроса на деньги других государств сейчас не предъявляется. Порой из-за непрочных связей возникает рассогласование между внутренним рынком (биржевым и внебиржевым) и офшорным. Мы считаем усиление рубля временным и с восстановлением спроса на иностранную валюту ожидаем повышения курса "доллар-рубль" до 100 руб./$1".

Котировки нефтяных фьючерсов перешли к умеренному снижению во вторник днем после небольшого роста ранее в ходе сессии на новостях о введении Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против 22 физических лиц и 13 судов транспортных компаний из Суринама, Индии, Китая, Малайзии, которых Госдеп называет "сетью посредников", участвующих в "погрузке и доставке иранской нефти покупателям в Азии".

"Нынешние санкции являются первым шагом в реализации кампании президента Трампа по оказанию максимального давления на режим Ирана", - отметили в ведомстве.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,55 за баррель, что на 0,29% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизилась к этому времени на 0,25%, до $70,51 за баррель.

Понижательное давление на нефтяные котировки последние дни оказывали ожидания возобновления поставок нефти из иракского Курдистана, оцениваемых в 185 тыс. баррелей в сутки. В понедельник заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил, что экспорт нефти будет возобновлен сразу же после согласования технических вопросов с турецкой стороной.

При этом министерство нефти Ирака заявило, что учтет эти объемы при реализации шагов по выполнению квоты ОПЕК+ по нефтедобыче.

Между тем, президент США Дональд Трамп накануне подтвердил, что пошлины в отношении канадских и мексиканских товаров, введение которых ранее было отложено на месяц, вступят в силу, как и планировалось. Аналитики полагают, что введение пошлин может негативно отразиться на спросе на нефть.

Банк России во вторник, 25 февраля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 840 млрд рублей (при лимите 1 трлн 840 млрд рублей и спросе 2 трлн 750,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,65% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 18 февраля, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 060 млрд рублей (при лимите 2 трлн 060 млрд рублей и спросе 3 трлн 198,8 млрд рублей) в среднем по ставке 20,76% годовых.