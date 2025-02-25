Отсутствие дивидендов может обеспечить динамику цены акций ВТБ хуже конкурентов - "Велес Капитал"

Отсутствие дивидендов может обеспечить динамику котировок акций ВТБ хуже конкурентов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

Эмитент во вторник представил финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года по МСФО и сообщил о получении чистой прибыли в размере 176,4 млрд руб. (выше прогноза), а в 2025 году прогнозирует чистую прибыль в объеме около 430 млрд руб., отмечает эксперт Первый зампред банка при этом заявил, что менеджмент будет рекомендовать отказаться от дивидендов за 2024 год.

"С технической точки зрения акции ВТБ с декабря прошлого года активно восстанавливались вместе со всем российским фондовым рынком и в феврале обновили максимум с августа 2024 года, после чего вернулись ниже 100 руб., в том числе для снятия среднесрочной перекупленности", - пишет Кожухова в обзоре.

"Индикаторы дневного графика все еще позитивны, но гистограмма и линии MACD указывают, в частности, на уменьшение сил покупателей и возможное развитие коррекции в район 86 руб. (линия предыдущего долгосрочного нисходящего тренда и средней полосы Боллинджера). При положении выше 86 руб. акции ВТБ сохраняют настрой на развитие среднесрочного роста с перспективой движения в район июньского максимума 108,80 руб. и выше", - указывает эксперт инвесткомпании.

Покупки могут проходить в случае общего оптимизма в РФ, при этом отсутствие дивидендов может обеспечивать динамику бумаг ВТБ слабее своих конкурентов, таких как Сбербанк, банк "Санкт-Петербург" и Т-Банк, обращает внимание Кожухова. Говорить о рисках смены среднесрочного движения по ВТБ на "медвежье" можно будет ниже 86 руб. с возможным падением в район 80 руб. и ниже, указывает она.

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