Акции ВТБ в текущий момент неинтересны для покупки - ПСБ

Акции ВТБ пока не выглядят интересными для покупки, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"У банка невысокая достаточность капитала, он не планирует выплачивать дивиденды, а прибыль в текущем году, по прогнозу менеджмента эмитента, должна снизиться на 22%. Наша оценка стоимости бумаг - 105 рублей за штуку", - пишет эксперт в комментарии.

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