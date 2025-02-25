"Эйлер АТ" понизила рекомендацию для акций Распадской до "продавать"

Эксперты компании "Эйлер Аналитические Технологии" понизили рекомендацию для акций ПАО "Распадская" до "продавать" с прогнозной ценой 200 руб. за бумагу, сообщается в комментарии.

"Согласно отчетности по МСФО, выручка "Распадской" во втором полугодии 2024 года снизилась на 24% в сравнении с аналогичным периодом 2023 года (г/г), достигнув $744 млн. Сказалось сокращение объемов продаж (на 18% г/г), а также снижение глобальных цен на коксующийся уголь (на 15-30%, в зависимости от марки). EBITDA компании по итогам второго полугодия 2024 года составила $78 млн - это на 24% хуже консенсус-прогноза и на 5% ниже нашей предварительной оценки", - пишут аналитики "Эйлер АТ".

"Распадская" во 2П24 г продемонстрировала отрицательный свободный денежный поток (минус $253 млн) - как из-за высоких капзатрат, так и значительного накопления оборотного капитала, подчеркивают эксперты.

"Совет директоров "Распадской", как мы и ожидали, рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год: помимо слабых финансовых результатов, на это решение могла повлиять высокая неопределенность на рынке угля, - отмечают стратеги. - По итогам 2П24 запас денежных средств на балансе "Распадской" сократился до 5% от текущей рыночной капитализации компании, тогда как в первом полугодии 2024 года он составлял около 15%. Это уменьшает вероятность скорого возврата к обсуждению дивидендных выплат. В этой связи мы понизили рекомендацию по акциям "Распадской" до "продавать".

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