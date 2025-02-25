Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 по мере восстановления спроса на иностранную валюту - инвестбанк "Синара"

Вероятно ослабление рубля до 100 руб./$1 по мере восстановления спроса на иностранную валюту, полагает главный экономист инвестиционного банк "Синара" Сергей Коныгин.

"Мы считаем рубль перекупленным, причем скорее в силу технических, чем фундаментальных факторов, - пишет эксперт в обзоре. - Мы видим приток иностранной валюты, так как экспортеры обязаны продавать 40% валютной выручки, притом что большого спроса на деньги других государств сейчас не предъявляется. Порой из-за непрочных связей возникает рассогласование между внутренним рынком (биржевым и внебиржевым) и офшорным. Мы считаем усиление рубля временным и с восстановлением спроса на иностранную валюту ожидаем повышения курса USD/RUB до 100 руб./$1".

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