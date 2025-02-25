Рынок недвижимости останется под давлением в 1П25 - "Цифра брокер"

Рынок недвижимости останется под давлением высоких ключевых ставок и отмены льготной ипотеки в первом полугодии 2025 года, говорится в комментарии аналитиков инвесткомпании "Цифра брокер".

"В 2025 году российский рынок недвижимости сталкивается с множеством вызовов, формирующих его текущее состояние и будущее развитие, - отмечают эксперты. - Мы ожидаем, что в первом полугодии 2025 года рынок недвижимости продолжит находиться под давлением высоких ключевых ставок и отмены льготной ипотеки, что отразится на спросе и, в свою очередь, на ценах, которые будут расти в соответствии с темпами роста инфляции. При этом спред между первичным и вторичным рынками может уменьшиться из-за отмены льготной ипотеки. Во втором полугодии улучшение геополитической ситуации может послужить благоприятным фоном для увеличения объемов строительства за счет застройки новых регионов РФ, а также постепенного снижения ключевой ставки Банка России".

Аналитики не считают акции девелоперов фаворитами в текущих обстоятельствах, тем более, что котировки многих из них сильно отскочили на фоне общего ралли на Московской бирже.

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