Курс рубля может уйти в диапазоны 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб. за юань на текущей неделе - ПСБ

Курс рубля по отношению к доллару США и юаню может перейти в диапазоны 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб. за юань соответственно на текущей неделе, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

Волатильность на валютном рынке в понедельник заметно снизилась, инерция к укреплению рубля ослабла, позволив курсу юаня понести лишь символические потери и остаться у отметки 12 руб.8 за юань, констатирует эксперт.

Рубль выглядит уже технически заметно перегретым, что способствует ослаблению спекулятивного давления на валютные курсы несмотря на сохраняющиеся позитивные геополитические ожидания, подпитываемые новостями, отмечает Локтюхов.

"Геополитическая премия из российского рубля в значительной степени ушла: курсы доллара и юаня без ее учета, по нашим оценкам, составляют 85-87 руб./$1 и 11,5-11,7 руб. за юань соответственно. Учитывая, что экспортеры в ближайшие дни будут готовиться к налоговым выплатам (28 февраля), эти диапазоны по-прежнему выглядят вполне достижимыми", - пишет эксперт в материале ПСБ.

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