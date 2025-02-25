Индекс Мосбиржи попробует уйти выше 3400п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи при поддержке позитивных настроений будет пытаться проторговать уровень 3400 пунктов и выйти в диапазон 3420-3460 пунктов во вторник, считает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

Внешний фон снова двигает рынок, отмечает аналитик: в ожидании очередной встречи России и США, а также на фоне ряда заявлений президентов обеих стран индекс Мосбиржи по итогам всех сессий в понедельник вырос на 1,8%, до 3343 пунктов, легко отыграв негатив от утверждения 16-го пакета санкций ЕС. Обороты торгов составили 144 трлн руб., что на 22% выше, чем в минувшую пятницу.

"Мы полагаем, что во вторник при поддержке позитивных настроений индекс Мосбиржи будет пытаться проторговать уровень 3400 пунктов и выйти в диапазон 3420-3460 пунктов", - пишет Крылова в обзоре.

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