S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник третьи торги подряд, Dow Jones слабо вырос. Азиатские акции снижаются во вторник, японский Nikkei 225 теряет 1,3%. Цены на нефть повышаются на фоне санкций США против Ирана, Brent торгуется у $75,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite снизились по итогам третьей сессии подряд, тогда как Dow Jones Industrial Average незначительно увеличился.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на корпоративных отчетностях, включая квартальные результаты Nvidia в среду.

Как отмечает Chris Larkin из E*Trade, эта неделя может стать ключевой для рынка, который торгуется "в боковике" уже более двух месяцев.

Негативное давление на S&P 500 и Nasdaq в понедельник оказало падение котировок акций технологических компаний, включая Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 10,5%, Super Micro Computer - на 8%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,1%.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 1% на опасениях ряда аналитиков, что компания сокращает расходы на дата-центры.

Цена акций Fresh Del Monte Produce опустилась на 3%. Дистрибьютор свежих фруктов и овощей повысил квартальные дивиденды на 20% - до 30 центов на бумагу, а также объявил buyback на сумму до $150 млн. Однако выручка компании в четвертом квартале осталась практически на прошлогоднем уровне ($1,01 млрд), что разочаровало инвесторов.

ADR Alibaba (SPB: BABA) упали более чем на 10%. Китайский интернет-гигант сообщил о намерении инвестировать около $53 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в течение трех лет. Некоторым экспертам эти планы показались чрезмерными, отмечает MarketWatch.

Стоимость Bluebird bio Inc. (SPB: BLUE) снизилась на 0,7% после падения более чем на 42% по итогам торгов в пятницу. Некогда успешная биотехнологическая компания объявила о своей продаже частным инвестиционным фирмам Carlyle и SK Capital примерно за $30 млн из-за финансовых проблем.

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подешевели на 1,5%. Сеть пиццерий в четвертом финквартале, который завершился 29 декабря, увеличила чистую прибыль на 8%, однако выручка не оправдала прогнозов рынка.

Бумаги Owens Corning (SPB: OC) потеряли в цене 1,6%. Производитель строительных материалов завершил четвертый квартал с чистым убытком, но выручка превысила прогноз экспертов.

Кроме того, ушли в минус котировки акций таких компаний, как Tesla (SPB: TSLA) - на 2,2%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4,6%, Western Digital (SPB: WDC) - на 5,6%, Constellation Energy - на 5,9%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%.

В то же время цена акций Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) поднялась на 4%. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета в четвертом квартале увеличила операционную прибыль в 1,7 раза, однако ее чистая прибыль упала почти вдвое из-за снижения инвестиционного дохода.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 0,6%. Компания объявила, что планирует инвестировать в американскую экономику $500 млрд и нанять около 20 тыс. сотрудников в ближайшие четыре года. Apple назвала это самым амбициозным инвестиционным планом в своей истории.

Акции Steel Dynamics (SPB: STLD) подорожали на 1,9% после того, как сталепроизводитель повысил дивиденды и объявил buyback на $1,5 млрд.

Также увеличилась капитализация Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) - на 6,5%, Estee Lauder Cos. (SPB: EL) - на 4,6%, Amgen (SPB: AMGN) - на 2,2%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 4,9%, Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) - на 3,7%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 3,4%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,6%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 33,19 пункта (на 0,08%) и достиг 43461,21 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 29,88 пункта (на 0,5%) - до 5983,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 237,08 пункта (на 1,21%) и завершил сессию на отметке 19286,92 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают действия центробанков и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF во вторник составили 300 млрд юаней ($41,3 млрд).

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Trip.com, дешевеющие на 10,3%.

Рыночная стоимость Alibaba (SPB: BABA) Health уменьшается на 5,4%, New Oriental Education & Technology Group - на 4,7%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 4,5%, JD Health International - на 4,4%.

Цена акций Li Auto (SPB: LI) подскочила на 14,8% после публикации фотографий ее первого полностью электрического внедорожника i8.

Капитализация Geely повышается на 4,5%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 3,8%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,6%, Sunny Optical Technology Group - на 3,1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Nissan Motor (-8,2%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric уменьшается на 7,7%, Hitachi Ltd. - на 7,5%, Advantest - на 6,3%, Fujikura - на 6,1%.

Цена бумаг Mitsubishi Corp. увеличивается на 9%, Marubeni Corp. - на 7,4%, Itochu Corp. - на 6,9%, Sumitomo Corp. - на 6,3%, Ricoh Co. Ltd. - на 4,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,5%.

Банк Кореи во вторник понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 2,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики в среднем также прогнозировали снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным с сентября 2022 года.

ЦБ также ухудшил прогноз роста экономики страны в текущем году до 1,5% с 1,9% из-за влияния внешнеторговой политики США и внутренних политических ситуаций.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,9%, Samsung Electronics - на 0,2%, Korean Air Lines - на 1,6%, Posco - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Капитализация BHP снизилась на 1,2%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $75,22 за баррель, что на $0,44 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,35 (0,5%), до $74,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,71%), до $71,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,3 (0,4%), до $70,70 за баррель.

Сообщения о новых санкциях против Ирана "помогают WTI удержаться выше психологически важного уровня в $70 за баррель", отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров по Украине и ждут возобновления поставок нефти из иракского Курдистана.

Ранее стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил в понедельник, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшие пару дней.