.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Nikkei 225 теряет 1,3%
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в январе составила 1,23%
Рост потребительских цен в январе замедлился до 1,23% после повышения на 1,32% в декабре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция ускорилась до 9,92% после 9,52% месяцем ранее. Рост цен в январе оказался выше прогнозов аналитиков, ожидавших инфляцию на уровне 1,18%
 
Что нового ждет россиян в марте
В марте россиян ждет множество законодательных изменений. В основном они будут касаться дачников, людей, планирующих строительство индивидуальных домов, тех, кто хочет взять кредиты, пишет "Российская газета". Военные пенсионеры получат прибавку...
 
РФ готова поставлять в США 2 млн т алюминия
Россия могла бы вернуть себе статус крупного поставщика алюминия на американский рынок, оказав тем самым стабилизирующее влияние на цены. Более того, страны могли бы подумать над совместной реализацией энергометаллургического мегапроекта в Сибири,...
 
К концу 2025 г. на российском рынке может остаться меньше 300 банков
По оценке "Эксперт РА", в этом году их количество сократится на дюжину, так же как и в 2024 году. Основной причиной ухода кредитных организаций станут сделки слияния и поглощения, а также отзыв лицензий у кредитных организаций. Свою лепту в...
 
25 февраля 2025 года 09:11

Nikkei 225 теряет 1,3%

S&P 500 и Nasdaq снизились в понедельник третьи торги подряд, Dow Jones слабо вырос. Азиатские акции снижаются во вторник, японский Nikkei 225 теряет 1,3%. Цены на нефть повышаются на фоне санкций США против Ирана, Brent торгуется у $75,2 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite снизились по итогам третьей сессии подряд, тогда как Dow Jones Industrial Average незначительно увеличился.

Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на корпоративных отчетностях, включая квартальные результаты Nvidia в среду.

Как отмечает Chris Larkin из E*Trade, эта неделя может стать ключевой для рынка, который торгуется "в боковике" уже более двух месяцев.

Негативное давление на S&P 500 и Nasdaq в понедельник оказало падение котировок акций технологических компаний, включая Palantir Technologies (SPB: PLTR) - на 10,5%, Super Micro Computer - на 8%, Broadcom (SPB: AVGO) - на 4,9%, Nvidia Corp. (SPB: NVDA) - на 3,1%.

Бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) подешевели на 1% на опасениях ряда аналитиков, что компания сокращает расходы на дата-центры.

Цена акций Fresh Del Monte Produce опустилась на 3%. Дистрибьютор свежих фруктов и овощей повысил квартальные дивиденды на 20% - до 30 центов на бумагу, а также объявил buyback на сумму до $150 млн. Однако выручка компании в четвертом квартале осталась практически на прошлогоднем уровне ($1,01 млрд), что разочаровало инвесторов.

ADR Alibaba (SPB: BABA) упали более чем на 10%. Китайский интернет-гигант сообщил о намерении инвестировать около $53 млрд в облачную и ИИ-инфраструктуру в течение трех лет. Некоторым экспертам эти планы показались чрезмерными, отмечает MarketWatch.

Стоимость Bluebird bio Inc. (SPB: BLUE) снизилась на 0,7% после падения более чем на 42% по итогам торгов в пятницу. Некогда успешная биотехнологическая компания объявила о своей продаже частным инвестиционным фирмам Carlyle и SK Capital примерно за $30 млн из-за финансовых проблем.

Акции Domino''s Pizza Inc. (SPB: DPZ) подешевели на 1,5%. Сеть пиццерий в четвертом финквартале, который завершился 29 декабря, увеличила чистую прибыль на 8%, однако выручка не оправдала прогнозов рынка.

Бумаги Owens Corning (SPB: OC) потеряли в цене 1,6%. Производитель строительных материалов завершил четвертый квартал с чистым убытком, но выручка превысила прогноз экспертов.

Кроме того, ушли в минус котировки акций таких компаний, как Tesla (SPB: TSLA) - на 2,2%, Moderna Inc. (SPB: MRNA) - на 4,6%, Western Digital (SPB: WDC) - на 5,6%, Constellation Energy - на 5,9%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 1,2%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,8%.

В то же время цена акций Berkshire Hathaway (SPB: BRK.B) поднялась на 4%. Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета в четвертом квартале увеличила операционную прибыль в 1,7 раза, однако ее чистая прибыль упала почти вдвое из-за снижения инвестиционного дохода.

Котировки бумаг Apple Inc. (SPB: AAPL) выросли на 0,6%. Компания объявила, что планирует инвестировать в американскую экономику $500 млрд и нанять около 20 тыс. сотрудников в ближайшие четыре года. Apple назвала это самым амбициозным инвестиционным планом в своей истории.

Акции Steel Dynamics (SPB: STLD) подорожали на 1,9% после того, как сталепроизводитель повысил дивиденды и объявил buyback на $1,5 млрд.

Также увеличилась капитализация Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) - на 6,5%, Estee Lauder Cos. (SPB: EL) - на 4,6%, Amgen (SPB: AMGN) - на 2,2%, Nike Inc. (SPB: NKE) - на 4,9%, Bristol Myers Squibb (SPB: BMY) - на 3,7%, Travelers Cos. (SPB: TRV) - на 3,4%, Walt Disney Co. (SPB: DIS) - на 2,3%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 1,6%, Chevron Corp. (SPB: CVX) - на 0,6%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 0,9%.

Dow Jones Industrial Average в понедельник вырос на 33,19 пункта (на 0,08%) и достиг 43461,21 пункта.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов снизилось на 29,88 пункта (на 0,5%) - до 5983,25 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 237,08 пункта (на 1,21%) и завершил сессию на отметке 19286,92 пункта.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают действия центробанков и новости компаний.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF во вторник составили 300 млрд юаней ($41,3 млрд).

С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.

Список лидеров падения в составе Hang Seng возглавляют бумаги Trip.com, дешевеющие на 10,3%.

Рыночная стоимость Alibaba (SPB: BABA) Health уменьшается на 5,4%, New Oriental Education & Technology Group - на 4,7%, China Resources Beer (Holdings) Co. Ltd. - на 4,5%, JD Health International - на 4,4%.

Цена акций Li Auto (SPB: LI) подскочила на 14,8% после публикации фотографий ее первого полностью электрического внедорожника i8.

Капитализация Geely повышается на 4,5%, Semiconductor Manufacturing International Corp. (SMIC) - на 3,8%, Xiaomi (SPB: 1810) - на 3,6%, Sunny Optical Technology Group - на 3,1%.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%.

Существеннее всех в составе индекса теряют в цене бумаги Nissan Motor (-8,2%).

Рыночная стоимость Furukawa Electric уменьшается на 7,7%, Hitachi Ltd. - на 7,5%, Advantest - на 6,3%, Fujikura - на 6,1%.

Цена бумаг Mitsubishi Corp. увеличивается на 9%, Marubeni Corp. - на 7,4%, Itochu Corp. - на 6,9%, Sumitomo Corp. - на 6,3%, Ricoh Co. Ltd. - на 4,8%.

Значение южнокорейского индекса Kospi сокращается на 0,5%.

Банк Кореи во вторник понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 2,75% годовых, говорится в сообщении регулятора.

Аналитики в среднем также прогнозировали снижение до 2,75%, по данным Trading Economics. Нынешний уровень ставки является минимальным с сентября 2022 года.

ЦБ также ухудшил прогноз роста экономики страны в текущем году до 1,5% с 1,9% из-за влияния внешнеторговой политики США и внутренних политических ситуаций.

Котировки бумаг Hyundai Motor снижаются на 1,9%, Samsung Electronics - на 0,2%, Korean Air Lines - на 1,6%, Posco - на 2,5%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,7%.

Капитализация BHP снизилась на 1,2%, Rio Tinto - на 0,6%.

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана.

Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $75,22 за баррель, что на $0,44 (0,59%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $0,35 (0,5%), до $74,78 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $0,5 (0,71%), до $71,2 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на $0,3 (0,4%), до $70,70 за баррель.

Сообщения о новых санкциях против Ирана "помогают WTI удержаться выше психологически важного уровня в $70 за баррель", отмечает редактор Sevens Report Research Тайлер Ричи, слова которого приводит Market Watch.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией вокруг переговоров по Украине и ждут возобновления поставок нефти из иракского Курдистана.

Ранее стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Заместитель премьер-министра Ирака по вопросам энергетики Хайян Абдул Гани сообщил в понедельник, что экспорт нефти будет возобновлен, как только будет получено согласие турецкой стороны, с которой обсуждаются технические аспекты восстановления поставок. Он выразил надежду на то, что это произойдет в ближайшие пару дней.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
25 февраля 2025 года 19:43
Рынок акций РФ во вторник превысил 1200п по индексу РТС на геополитическом оптимизме и укреплении рубля
Москва. 25 февраля. Рынок акций РФ во вторник вырос на ожиданиях скорой встречи президентов США и России в рамках процесса урегулирования конфликта вокруг Украины, а также на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина о готовности России поставлять алюминий в США и о возможном совместном с США энергометаллургическом мегапроекте в Сибири. Индекс РТС превысил рубеж 1200 пунктов, обновив максимум с мая 2024 года на фоне укрепления рубля; лидерами подъема выступили акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+10,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (+7,6%) и "Русала" (MOEX: RUAL) (+5,2%, до 40,92 рубля).    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 19:25
Рубль во вторник уверенно вырос в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля
Москва. 25 февраля. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов вторника. Рубль уверенно вырос благодаря спросу экспортеров на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 19:01
SberCIB подтверждает оценку "держать" для акций ВТБ
SberCIB Investment Research подтверждает оценку "держать" для акций ВТБ на фоне финансовых результатов банка по МСФО за 2024 год, сообщается в комментарии аналитиков. "Нам не нравятся результаты ВТБ за 2024 год, - пишут эксперты. - Гайденс компании на 2025 год слабый: чистая прибыль - 430 млрд...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 18:57
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 25 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 18:32
Акции Интер РАО сохраняют потенциал для среднесрочного роста - "БКС МИ"
Акции "Интер РАО" сохраняют потенциал для среднесрочного роста, полагает эксперт "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Оксана Холоденко. Аналитик подтверждает позитивную оценку бумаг компании и целевую цену на уровне 5,4 рубля, что предполагает потенциал роста на 38%. Холоденко указывает на пять...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 18:05
S&P 500, вероятно, исчерпал текущий потенциал роста - "БКС МИ"
Индекс S&P 500, вероятно, исчерпал текущий потенциал роста, считают аналитики инвестиционной компании "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ"). "S&P 500 с октября 2023 года медленно и верно ползет вверх в восходящем канале. К декабрю 2024 года индекс прибавил порядка 50% и преодолел отметку в 6000 пунктов....    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 17:32
"АКБФ" понизил прогнозные цены "обычки" и "префов" Сбербанка до 419 руб. и 436,19 руб. соответственно
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозные стоимости обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с 438,08 руб. до 419 руб. и с 456,75 руб. до 436,19 руб., что предполагает потенциал роста 38% и 34% от текущего уровня соответственно, рекомендация - "покупать", сообщается в материале...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 16:58
Вероятность ослабления рубля к доллару, евро и юаню по итогам текущей недели велика - "АКБФ"
Вероятность ослабления рубля к доллару США, евро и китайскому юаню по итогам текущей недели велика, прогнозные целевые диапазоны закрытия пятницы составляют 85-94 руб./$1, 89,1-96,1 руб./EUR1 и 11,6-12,8 руб. за юань, считают аналитики инвестиционной компании "АКБФ". "Курс рубля, по нашим оценкам,...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 16:25
Отсутствие дивидендов может обеспечить динамику цены акций ВТБ хуже конкурентов - "Велес Капитал"
Отсутствие дивидендов может обеспечить динамику котировок акций ВТБ хуже конкурентов, говорится в материале аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой. Эмитент во вторник представил финансовые результаты за четвертый квартал 2024 года по МСФО и сообщил о получении чистой...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 15:49
Акции ВТБ в текущий момент неинтересны для покупки - ПСБ
Акции ВТБ пока не выглядят интересными для покупки, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича. "У банка невысокая достаточность капитала, он не планирует выплачивать дивиденды, а прибыль в текущем году, по прогнозу менеджмента эмитента, должна снизиться на 22%. Наша...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 15:31
Рубль днем уверенно растет в паре с юанем на фоне подготовки экспортеров к налоговым выплатам февраля
Москва. 25 февраля. Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже днем во вторник. Рубль уверенно укрепляется благодаря спросу экспортеров на рублевую ликвидность в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В пятницу, 28 февраля, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, НДС, страховые взносы, акцизы, налог на прибыль и НДПИ.    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 15:16
"БКС МИ" назвал топ-5 российских акций на март 2025г
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") назвал топ-5 российских акций на март 2025 года, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. В его состав вошли: МКПАО "Яндекс", МКПАО "Т-Технологии", привилегированные акции "Сургутнефтегаза", ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) и Ozon. "Последний...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 14:38
SberCIB сохраняет оценку "покупать" для акций Интер РАО
SberCIB Investment Research сохраняет оценку "покупать" для акций "Интер РАО" с прогнозной стоимостью на уровне 5,93 рубля за штуку, сообщается в материале экспертов инвестбанка. "У компании привлекательная оценка и сильный баланс, - отмечают аналитики. - Она продолжает выигрывать от высоких...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 14:02
S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне5920-6030п во вторник - Freedom Finance Global
Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5920-6030 пунктов во вторник при среднем уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека. "Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадок проходят в красной зоне, - отмечает...    читать дальше
.
25 февраля 2025 года 13:31
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Сургутнефтегаза с целью 32,78 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" с целью 32,78 рубля за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,7%, стоп-приказ: 28,15 рубля, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "Традиционно...    читать дальше
.
Страница 1 из 4
.
1
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.