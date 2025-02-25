Цены рублевых корпбондов во вторник могут подрасти, отыгрывая ожидания снижения геополитических рисков

Москва. 25 февраля. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник могут умеренно подрасти, отыгрывая ожидания возможного скорого снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины; вместе с тем сдерживать активный рост цен будут существующие риски сохранения высоких процентных ставок в РФ в течение продолжительного периода времени, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Президент США Дональд Трамп в понедельник сообщил, что переговоры между Вашингтоном и Москвой по урегулированию на Украине и по вопросам, связанным с экономическим сотрудничеством, продвигаются успешно. "Я веду серьезные обсуждения с президентом России Владимиром Путиным относительно завершения войны, а также о крупных транзакциях для экономического развития, которые будут осуществляться между США и Россией", - написал американский лидер в соцсети Truth Social.

Трамп считает, что конфликт на Украине можно решить в ближайшие несколько недель, если подойти к этому с умом. "Я думаю, война может скоро завершиться. В ближайшие несколько недель", - заявил он, отвечая на вопрос журналистов в Белом доме.

Также Трамп заявил, что рассчитывает в недалеком будущем провести встречу с Путиным, сообщило в понедельник агентство Bloomberg. "Встреча с Путиным состоится скоро", - приводит агентство слова Трампа.

Тем временем, Совет Безопасности ООН проголосовал за американскую резолюцию о необходимости урегулирования украинского конфликта. Проект поддержали 10 стран, в том числе РФ, пять проголосовали против. Никто из постоянных членов СБ ООН не применил право вето. Предложенные РФ и другими странами поправки не были приняты.

Несмотря на то, что принятая Совбезом ООН американская резолюция по Украине не является идеальной, она все равно может стать отправной точкой на пути к мирному урегулированию кризиса, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. "Принятый сейчас текст не идеален, но это, по сути, первая попытка принять конструктивный и ориентированный в будущее продукт Совета, говорящий о пути к миру, а не раздувающий конфликт", - заявил он в ходе заседания СБ ООН.

Американские фондовые индексы завершили торги в понедельник без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq Composite снизились по итогам третьей сессии подряд, тогда как Dow Jones Industrial Average незначительно увеличился. Внимание инвесторов на текущей неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале, которые будут опубликованы в четверг, а также на корпоративных отчетностях, включая квартальные результаты Nvidia в среду.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются на торгах во вторник, инвесторы оценивают действия центробанков и новости компаний. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,2%, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым в рамках программы среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF во вторник составили 300 млрд юаней ($41,3 млрд). С учетом того, что в феврале истекает срок погашения кредитов на 500 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составил 200 млрд юаней.

Значение японского Nikkei 225 падает на 1,3%. Южнокорейский индекс Kospi сокращается на 0,5%. Банк Кореи во вторник понизил базовую ставку на 25 базисных пунктов, до 2,75% годовых, говорится в сообщении регулятора. Аналитики в среднем также прогнозировали снижение до 2,75% годовых. Нынешний уровень ставки является минимальным с сентября 2022 года. Австралийский индекс S&P/ASX 200 снизился на 0,7%.

Цены на нефть повышаются во вторник на фоне введения Вашингтоном новых санкций против нефтяного сектора Ирана. Госдепартамент США сообщил, что под санкции подпадают физические, юридические лица и суда, связанные с нефтехимической промышленностью и транспортировкой иранской нефти. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $75,12 за баррель, что на 0,45% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на 0,5%, до $74,78 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,54%, до $71,08 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,4%, до $70,70 за баррель.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 3,3 раза относительно предыдущего торгового дня, но все равно осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,865 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,576 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 24 февраля вырос на 0,13% и составил 108,77 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (22-24 февраля) прибавил 0,21%, поднявшись до 1005,57 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "АФК Система-1P-21" (+1,18%), "Эталон-Финанс-П03" (+0,87%) и "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,66%), а в лидерах снижения - облигации "Новотранс-001Р-03" (-0,56%), "ДОМ.РФ-001P-13R" (-0,54%) и "ГК Самолет БО-П12" (-0,28%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Росагролизинг" (OKPO code: 56502133) завершило размещение 3-летних облигаций серии 002P-05 объемом 8 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 19 февраля. Купоны по займу ежемесячные, плавающие, спред к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 2% годовых. По выпуску предусмотрена оферта через 15 месяцев. Размещение прошло по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) завершила размещение выпуска облигаций серии 002P-07 со сроком обращения 1,5 года объемом 15 млрд рублей. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых, купоны ежемесячные.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) завершило размещение облигаций серии ПБО-07-Р с погашением в июне 2028 года объемом 1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 18 февраля без премаркетинга. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 22,8% годовых. Ставки 2-40-го ежемесячных купонов плавающие и будут рассчитываться по формуле: значение ключевой ставки ЦБ, действующее по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 1,8% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 12,5% от номинала будет погашено в даты окончания 19-го, 22-го, 25-го, 28-го, 31-го, 34-го, 37-го и 40-го купонов.

МКПАО "ОК "Русал" (MOEX: RUAL) переносит размещение выпуска годовых облигаций серии БО-001P-12 объемом 500 млн юаней с расчетами в рублях, а также выпуска годовых облигаций серии БО-001P-13 на 10 млрд рублей на неопределенный срок. Премаркетинг обоих выпусков облигаций - в рублях и юанях - эмитент проводил с начала февраля. Открытие книг заявок для инвесторов на оба выпуска облигаций было запланировано на вторую половину февраля. Ориентир ставки купонов юаневого выпуска не раскрывался, по рублевому выпуску купоны предполагались плавающими, ориентир премии к ключевой ставке ЦБ РФ составлял не выше 450 базисных пунктов.

ООО "Интерлизинг" установило ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-09 на уровне 23,6% годовых. Компания завершила размещение 3-летних бондов на 4,7 млрд рублей в начале сентября 2024 года. Купоны по выпуску ежемесячные, переменные, рассчитываются как ключевая ставка ЦБ (с фиксацией значения ключевой ставки на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода) плюс спред в размере 2,6% годовых. По займу предусмотрена амортизация: в даты окончания 12-36-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 9-го купона облигаций серии 04-КИ на уровне 24,5% годовых. Выпуск сроком обращения 11,5 года объемом 11,3 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке 11% годовых. Ставка 2-47-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купона, и 3,5%. Купоны квартальные.

Лизинговая компания "Европлан" (MOEX: LEAS) выкупила по оферте 2 млн 771,001 тыс. облигаций серии БО-05 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 92,37% займа. Десятилетние облигации серии БО-05 на 3 млрд рублей были размещены в феврале 2019 года. Перед офертой компания установила ставки 13-14-го полугодовых купонов на уровне 20,35% годовых.

НАО "Финансовые системы" (работает под брендом AzurDrive) допустило технический дефолт по выплате 18-го купона 4-летних облигаций БО-01 объемом 500 млн рублей. Размер неисполненных обязательств - 6,6 млн рублей. НАО "Финансовые системы" размещало 4-летний выпуск БО-01 объемом 500 млн рублей с августа 2023 года по февраль 2024 года. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 16% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация - начиная с 24-го купонного периода.

АО "Росгеология" допустило технический дефолт, на этот раз при выплате 15-го купона облигаций с плавающими купонами серии 001Р-02 на сумму 115,92 млн рублей. Дата выплаты данного купона приходится на 24 февраля. "У эмитента отсутствуют денежные средства и иные источники для исполнения обязательства по выплате купонного дохода", - уточняется в сообщении компании. Ранее, 12 февраля, "Росгеология допустила фактический дефолт при выплате 14-го купона облигаций данного выпуска. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные, ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 15-го купона составляет 23,5% годовых. Следующая выплата купона - 25 марта.