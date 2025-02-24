Рынок акций начал неделю с роста выше 3300п по индексу МосБиржи, быстро отыграв негатив от санкций ЕС и Великобритании к РФ

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ завершил основные торги в понедельник умеренным ростом, быстро отыграв локальным снижением негатив от утверждения ЕС 16-го пакета антироссийских санкций, а также санкций к РФ со стороны Великобритании; инвесторы продолжают ожидать новостей относительно российско-американских переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины. Индекс МосБиржи сумел превысить 3300 пунктов после локального снижения в район 3270 пунктов, в лидерах роста выступили акции МКБ (MOEX: CBOM) (+4,8%), ПАО "Группа "Позитив" (+4,2%) и "ММК" (MOEX: MAGN) (+4,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 3303,63 пункта (+0,6%), индекс РТС - 1179,86 пункта (+0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 25 февраля, составил 88,2065 руб. (+3,89 копейки).

Подорожали также акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+3,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,2%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,1%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%).

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной, 16-й, пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении РФ, сообщила пресс-служба совета.

В сообщении совета говорится, что согласованы санкционные списки на 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС также вводит дополнительные ограничения на поставки из РФ первичного алюминия, санкции против 74 танкеров, ограничения для нероссийских финорганизаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ; запрет на проведение транзакций с рядом российских портов и аэропортов, запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на своей территории, а также расширяет ограничения против перспективных проектов по добыче нефти и производству СПГ.

Кроме того, банки "АК Барс" (MOEX: AKBR), "Уралсиб" (MOEX: USBN), "Точка", "Синара", Росэксимбанк, Национальный резервный банк (НРБ (MOEX: NRBM) ) и ряд других финансовых организаций (всего 13) с 17 марта 2025 года будут отключены от SWIFT, следует из публикации в официальном журнале ЕС.

Помимо этого, власти Великобритании ввели в понедельник санкции против ряда иностранных компаний за поставку продукции двойного назначения, оборудования и электроники для российских оборонных компаний. В пресс-релизе МИД Великобритании отмечается, что под ограничения подпали компании, которые "базируются в третьих странах, в частности, в странах Центральной Азии, в Турции, Таиланде, Индии и Китае".

Также в рамках нового пакета санкций в отношении России принято решение ввести ограничения против 40 судов, которые Лондон относит к "теневому флоту" для перевозки нефти, говорится в заявлении МИД Британии.

Тем временем, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в понедельник, что для действий по конфискации замороженных в ЕС российских активов необходимо согласие всех членов Евросоюза, чего на данный момент нет.

Россия пока не наблюдает предпосылок для возобновления диалога с Европой, европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник состоялся продолжительный телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которого проведен углубленный обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия России и Китая, информировала пресс-служба Кремля.

Глава МИД России также сообщил в понедельник, что Россия и США на этой неделе проведут полноценный раунд переговоров по устранению проблем в функционировании дипмиссий двух стран.

Как сообщила в минувшее воскресенье представитель Белого дома Кэролайн Левитт, президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие дни сможет урегулировать конфликт на Украине. "Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе", - приводят американские СМИ слова Левитт.

Возможность проведения встречи Трампа и Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио.

В субботу Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которого напомнил о стремлении Вашингтона найти решение украинского конфликта, сообщил Госдеп.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ после локальной коррекции все же смог подрасти, несмотря на согласование 16-го пакета санкций со стороны ЕС.

Среди лидеров роста выступили акции ВТБ в преддверии выхода квартального отчета: консенсус-прогноз экспертов предполагает, что банк заработал в IV квартале 2024 года 156 млрд руб. чистой прибыли. На фоне согласования очередного пакета санкций со стороны ЕС, в который вошли дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия, в течение дня наблюдалось давление продавцов в акциях "Русала", однако вечером бумаги отскочили вверх вместе с рынком. В условиях локального укрепления рубля хуже рынка выглядели привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Просели акции "Распадской" (MOEX: RASP) (-0,6%) после публикации слабого финансового отчета по РСБУ за 2024 год, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи начал неделю в целом в нейтральном ключе, двигаясь вокруг отметки 3300 пунктов. К негативу можно отнести санкционные новости и локальный спад сырьевых цен. Важных геополитических сигналов пока не поступает, рынок ждет развития переговорного процесса США-РФ, а рубль по-прежнему демонстрирует уверенность.

На мировых рынках в понедельник также обошлось без сильных движений. Индекс потребительских цен (ИПЦ) еврозоны за январь, как и ожидали аналитики, вырос до 2,5% г/г., максимума с июля 2024 года. Во вторник будет опубликована оценка ВВП Германии за IV квартал, в США выйдет февральский индекс доверия потребителей Conference Board. На российском рынке во вторник Henderson (MOEX: HNFG) проведет "День инвестора" и раскроет операционные показатели за январь. ЦБ РФ опубликует показатели банковского сектора, напомнил эксперт.

Техническая картина по индексу МосБиржи не меняется: бенчмарк торгуется в зоне перекупленности, которую желательно устранить для дальнейшего роста. Тем не менее, восходящий тренд пока остается в силе. Прогноз на 25 февраля - 3210-3360 пунктов по индексу, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, трейдеры внимательно следят за новыми действиями президента США Трампа, который в пятницу поручил Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) ограничить инвестиции из Китая в технологический, энергетический и другие стратегические сектора для США. Также администрация США предлагает ввести сборы для компаний за использование китайских коммерческих судов.

Российский рынок акций пока пытается сохранить оптимизм, многие эксперты сходятся на том, что впервые за три года Россия находится ближе всего к возможности окончания боевых действий на территории Украины. Даже новые санкции ЕС не сильно омрачили настроения рынка, отмечает аналитик.

Индекс МосБиржи в рамках коррекции опускался ниже отметки 3280 пунктов, которая ранее выступала сопротивлением и рынок закрывался несколько дней выше нее. Завершение дня прошло выше рубежа 3300 пунктов, что дает сигнал на дальнейший рост в район 3500 пунктов - максимум прошлого года, наблюдавшийся в мае, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций подрос в ожидании геополитических новостей и почти не отреагировав на одобрение очередного пакета санкций ЕС.

В 16-й пакет санкций ЕС против РФ ожидаемо вошел запрет на импорт первичного алюминия из РФ, а также квоты на импорт алюминия в размере 275 тыс. тонн. В остальном санкции коснулись банковского, транспортного (в том числе "теневого" флота), IT и нефтегазового сектора, а также глав таких компаний как "Интер РАО", АФК "Система" и ряда других. В ЕС также заявили, что будут готовить 17-й пакет санкций против России.

На западных фондовых площадках в понедельник наблюдалась смешанная динамика, при этом американский индикатор "широкого рынка" S&P 500 проверяет на прочность психологически важную отметку 6000 пунктов. Инвесторы без былого энтузиазма смотрят на сектор ИИ, хотя все еще верят в его радужные перспективы. Российский рынок к завершению сессии подрос, но в целом не показывал значительных изменений. Индекс Мосбиржи продолжает колебания в диапазоне 3260-3333 пункта, в то время как долларовый РТС обновляет годовые максимумы благодаря силе рубля. Участники в РФ помимо геополитических новостей ждут поступления корпоративных сигналов, полагает Кожухова.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня рождения императора, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), нет единого вектора в Европе (индекс CAC 40 просел на 0,4%, FTSE, DAX подросли на 0,1-0,3%) и в США (индекс Dow к 18:50 МСК подрос на 0,2%, S&P500 и Nasdaq снизились на 0,3-0,9%).

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены пытаются подрасти после отката в пятницу. Инвесторы оценивают последствия возможного возобновления поставок из иракского Курдистана, а также ждут прояснения перспектив урегулирования конфликта на Украине.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $74,69 за баррель (+0,4% и -2,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $70,59 за баррель (+0,3% и -2,9% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Нормализация ситуации в регионе может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России.

Некоторую поддержку ценам оказывает отсутствие ясности относительно запланированного на апрель наращивания нефтедобычи ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что альянс может отложить сворачивание добровольных ограничений по добыче на более поздний срок.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+14,9%), "префы" "ОМЗ" (MOEX: OMZZ) (+11,6%), бумаги ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+10,4%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+9,1%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+8,9%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+6,7%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+6,5%).

Просели акции банка "Кузнецкий" (MOEX: KUZB) (-2,5%), ПАО "Таттелеком" (MOEX: TTLK) (-2,4%), банка "Уралсиб" (-2,3%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,07 млрд рублей (из них 10,47 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 10,31 млрд рублей на бумаги ВТБ и 7,98 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).