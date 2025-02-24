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24 февраля 2025 года 19:50

Рубль в понедельник отыграл потери первой половины торгов и повысился к юаню при подготовке экспортеров к налоговым выплатам месяца

Москва. 24 февраля. Китайский юань растерял дневной рост и опустился на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль отыграл потери и подрос благодаря подготовке экспортеров к налоговым выплатам февраля. Единый день уплаты налогов в этом месяце приходится на пятницу, 28 февраля. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,975 руб., что на 2,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Ранее рубль лишь немного опускался на новостях о введении 16-го пакета антироссийских санкции со стороны ЕС, в рамках которого введен запрет на услуги по обмену финансовыми сообщениями для 13 банков. Кроме того, новые санкции распространены на поставки из РФ первичного алюминия и товаров, связанных с развитием нефтегазовых проектов в России, а также на 74 танкера из третьих стран.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 25 февраля на 3,89 копейки, до 88,2065 руб./$1, и увеличил курс евро на 50,1 копейки, до 92,5162 руб./EUR1.

"Рубль продолжил укрепляться на прошлой неделе, так как снижение геополитической напряженности в отношениях с США продолжает оказывать ключевую поддержку национальной валюте. Приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку, увеличивая предложение на рынке, стало дополнительным фактором роста валютного курса. Китайский юань подешевел за неделю на 3,81%, до 12 руб. По данным фьючерсов на МосБирже, курс доллара также снизился на 2,37%, до 88,17 руб., евро подешевел на 3,02%, до 92,02 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

"Геополитические факторы продолжают определять ситуацию на российских финансовых рынках. По итогам прошедшей недели официальный курс доллара США снизился на 2,3% до 88,2 руб., юаня - на 2,6% до 12,04 руб. Пока в открытом доступе нет данных, необходимых для того, чтобы делать выводы о том, какие именно факторы приводят к укреплению рубля. Возможно, увеличился приток капитала нерезидентов на российский финансовый рынок. Другим вариантом объяснения может быть ребалансировка портфелей российских инвесторов. Также не исключено снижение импорта, обусловленное возможным уменьшением логистических и финансовых издержек в будущем в случае ослабления санкционного давления. Неопределенность по поводу будущей динамики валютного курса остается высокой. На предстоящей неделе в условиях решающего влияния геополитики на валютный рынок волатильность может остаться высокой, а курс доллара - находиться в широком коридоре 85-95 руб., юаня - 11,6-13 руб.", - отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Текущий курс рубля на уровне 88 рублей за доллар более крепкий, чем ожидало Минэкономразвития, исходя из платежного баланса, волатильность рубля объясняется "разрушением" биржевого механизма, Минэкономразвития подготовит уточненный прогноз в марте-апреле, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников.

По его словам, крепкий рубль влияет на экспортеров по-разному в зависимости от отрасли, в частности для угольной промышленности это "большая проблема", для производителей удобрений не столь существенная.

"Наши новые оценки будем готовить в марте (Минэкономразвития по графику представляет прогноз в апреле - ИФ)", - сказал министр о новых ожиданиях министерства на конец года.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 руб./$, в 2026 году - 100,0 руб./$, в 2027 году - 103,2 руб./$.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2025 года доллар будет стоить 98,7 руб., евро -109,6 руб., на конец 2026 года доллар - 101,1 руб., евро - 112,3 руб., на конец 2027 года доллар - 105,0 руб., евро - 117,2 руб.

Цены на нефть продолжают слегка повышаться вечером в понедельник.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торгуются по $74,57 за баррель, что на 0,2% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,13%, до $70,48 за баррель.

Некоторую поддержку ценам оказывает отсутствие ясности относительно запланированного на апрель наращивания нефтедобычи ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что альянс может отложить сворачивание добровольных ограничений по добыче на более поздний срок.

Вместе с тем давление на нефтяные котировки оказывают ожидания возобновления поставок нефти из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Нормализация ситуации в регионе может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 февраля повысилась на 12 базисных пунктов, до 21,12% годовых. Срочные версии RUONIA на один и три месяца в понедельник поднялись на 2 базисных пункта относительно предыдущего рабочего дня, увеличившись до 20,91% и 21,38% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 6 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и составила 20,99% годовых.

эб юаа


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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