Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 11,9-12,4 за юань и 86,5-89 за доллар США - Freedom Finance Global

Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 11,9-12,4 за юань, 91-94 за евро и 86,5-89 за доллар США, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"Пара USD/RUB на Forex 24 февраля опускалась до минимума с августа 2024 года на отметке 88 руб./$1, и, на наш взгляд, готова корректироваться дальше, к 87 руб./$1, - отмечает эксперт в комментарии. - Поддержку рублю оказывают ожидание продолжения российско-американских переговоров, а также заявление советника президента США по национальной безопасности Майкла Уолтца о готовящемся пересмотре стратегии Белого дома в отношении России. Дополнительным позитивным фактором стал анонс главой Минэкономразвития обновления прогноза курса рубля в марте".

Аналитик напоминает, что в госбюджет заложен среднегодовой курс доллара к рублю на уровне 96,5 руб./$1. При этом в феврале он составил 93,8 руб./$1. "Если диалог между США и Россией будет продолжаться и в переговорах по Украине начнет прослеживаться прогресс, рубль, согласно нашему базовому сценарию, продолжит двигаться к 80 руб./$1, - прогнозирует Мильчакова. - В связи с этим утвержденный пакет новых ограничений Евросоюза в отношении РФ, а также анонс Великобританией новых беспрецедентно жестких санкций были проигнорированы валютным рынком. Как мы писали ранее, любые новости относительно продолжения российско-американского диалога будут восприниматься финансовыми рынками с оптимизмом".

Ориентиры аналитика инвесткомпании для курса доллара, евро и юаня к рублю на текущую неделю составляют 86,5-89, 91-94 и 11,9-12,4 соответственно.

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