24 февраля 2025 года 18:50
Цены евробондов РФ в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 24 февраля. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,04% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,25% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,07% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 9 базисных пунктов - до 65,9% от номинала (доходность опустилась на 1 базисный пункт, составив 9,67% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился всего на 0,5 базисного пункта).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день всего на 1 базисный пункт, до 71,57% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов - до 33,19% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 4 базисных пункта, подорожав до 68,19% от номинала (доходность опустилась на 0,5 базисного пункта, составив 21,66% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,64% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 24 февраля была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют боковую динамику в отсутствие важных для рынка сообщений и событий.
Внимание глобальных инвесторов на этой неделе будет сосредоточено на пересмотренных данных об изменении ВВП США в первом квартале, которые будут опубликованы в четверг.
Опубликовано: /Финмаркет/
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