"КИТ Финанс Брокер" сохраняет прогнозную цену акций "Софтлайна" на уровне 160 руб. за бумагу, сообщается в обзоре аналитиков.

"Мы нейтрально оцениваем результаты компании за 2024 год, из негативных факторов отметим низкую маржинальность бизнеса и непрозрачную стратегию М&A сделок. Оставляем наш таргет на уровне 160 рублей", - пишут эксперты.

"Софтлайн" на минувшей неделе представил результаты за 2024 год. Выручка за отчетный период выросла на 32% г/г, достигнув 120,7 млрд рублей. EBITDA компании выросла на 57% г/г, до 7 млрд рублей. Чистая прибыль снизилась на 42% г/г, до 1,8 млрд рублей. Net debt/EBITDA снизился с 2х до 1х.

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