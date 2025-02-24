"Финам" сохраняет рейтинг акций Medtronic на уровне "покупать"

"Финам" рекомендует покупать акции Medtronic Plc с прогнозной стоимостью $110,4 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25,6% от текущего уровня, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Эмитент, создавший роботов для минимально инвазивной хирургии и первую в мире искусственную поджелудочную железу, с начала текущего года опережает по доходности американский фондовый рынок, при этом свежая квартальная отчетность компании выглядит вполне конструктивно, - отмечает эксперт. - Кроме того, компания подтвердила прогнозы по финансовым результатам на 2025 финансовый год. С учетом этого рассматриваемый дивидендный "аристократ" выглядит привлекательно для вложений. На данном этапе компания значительно недооценена - торгуется с дисконтом 25,6% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA, P/S и EV/S (NTM)".

К рискам для Medtronic, по мнению Саидовой, относится усиление инфляционного давления в США.

Medtronic Plc - одна из крупнейших в мире медицинских технологических компаний, специализирующаяся на разработке, производстве и продаже медицинских устройств и решений по четырем ключевым направлениям (сердечно-сосудистый сегмент, неврология, хирургия и терапия диабета).

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