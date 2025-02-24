Рубль днем лишь немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на новые антироссийские санкции

Москва. 24 февраля. Китайский юань подрастает на Московской бирже днем в понедельник. Рубль лишь немного дешевеет, несмотря на введение 16-го пакета антироссийских санкции со стороны ЕС, в рамках которого введен запрет на услуги по обмену финансовыми сообщениями для 13 банков.

Кроме того, новые санкции будут распространяться на поставки из РФ первичного алюминия и товаров, связанных с развитием нефтегазовых проектов в России, а также на 74 танкера из третьих стран.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,043 руб., что на 4,3 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 2 копейки, до 89,05 руб./$1; контракт EURRUBF подрос на 12 копеек, до 93,08 руб./EUR1.

Рубль, вероятно, продолжит умеренное укрепление на текущей неделе в отсутствие негативных внешних новостей, в ближайшие дни возможен уход в район 11,9 руб. за юань и 87 руб./$1, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Денис Попов.

Курс рубля на минувшей неделе продолжил укрепление, которое продолжается уже пять недель подряд, констатирует аналитик. Триггеры укрепления не изменились, отмечает Попов - новостной фон, формирующий ожидания устранения геополитической надбавки, а также постепенный рост активности экспортеров при сохранении сезонной ограниченности импорта.

"На текущей неделе продажи валюты экспортерами дополнительно усилятся. Это, вероятно, продолжит умеренное укрепление рубля при отсутствии негативных внешних новостей. В ближайшие дни допускаем уход котировок в район 11,9 руб. за юань и 87 руб./$1", - пишет эксперт ПСБ в материале.

Торговый диапазон по паре "доллар-рубль", скорее всего, составит в ближайшие дни 89-92 руб./$1, по паре "евро-рубль" - 92-95 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В последние торговые сессии рубль продолжил свое укрепление, на его стороне по-прежнему выступает жесткая ДКП российского регулятора, - отмечает эксперт в комментарии. - А также - приближение пика налоговых выплат в конце месяца и избыточного предложения иностранной валюты. Тем временем одним из основных факторов, влияющих на курс рубля в ближайшие дни, остается геополитика, где в фокусе внимания прогнозы на мирные переговоры. В качестве позитивного для рубля фона - сообщения о том, что он стал самой перспективной валютой на развивающихся рынках, укрепившись по отношению к доллару на 13% с начала 2024 года".

По мнению Тимошенко, влияние нефтяных цен на курс рубля на данный момент является ограниченным: ранее получившие поддержку от возможного переноса сроков наращивания добычи ОПЕК+ цены оказались под давлением после выхода свежих данных Минэнерго США по запасам нефти в стране.

Цены на нефть перешли к умеренному росту после снижения ранее на торгах в понедельник.

Апрельские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск торгуются по $74,54 за баррель, что на 0,16% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,14%, до $70,49 за баррель.

Некоторую поддержку ценам оказывает отсутствие ясности относительно запланированного на апрель наращивания нефтедобычи ОПЕК+. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что альянс может отложить сворачивание добровольных ограничений по добыче на более поздний срок.

Вместе с тем давление на нефтяные котировки оказывают ожидания возобновления поставок нефти из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Трейдеры также продолжают следить за переговорами по урегулированию российско-украинского конфликта. Нормализация ситуации в регионе может повлечь смягчение санкций против нефтяного экспорта России.