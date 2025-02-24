"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Southern Co. с прогнозной стоимостью $83,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 6% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Гордея Смирнова.

"Результаты эмитента за 2024 год совпали с нашими ожиданиями, а менеджмент компании расширил инвестиционную программу на 30% на фоне прогнозируемого роста энергопотребления со стороны коммерческих и промышленных клиентов, пишет эксперт. - Негативным фактором остается относительно высокий уровень процентных ставок в США, который, вероятно, сохранится дольше, чем предполагалось ранее. С учетом этого мы сохраняем оценку акций компании на прежнем уровне".

Southern Co. - один из крупнейших в США коммунальных холдингов, оказывающий услуги по обеспечению потребителей электроэнергией и газом.

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