"АКБФ" рекомендует покупать акции Распадской с прогнозной ценой 321,68 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" рекомендует покупать акции ПАО "Распадская" со среднесрочной прогнозной стоимостью 321,68 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 21% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков.

Новые санкции США могут осложнить работу угольных компаний, снизив рентабельность экспорта, однако предыдущие три года показали, что подобные ограничения оказывают временное влияние, отмечают эксперты.

Ситуация на нефтяном и газовом рынках остается напряженной, что формирует предпосылки краткосрочного дефицита. Тем не менее, указывает аналитики инвесткомпании, ключевой риск для отрасли - неопределенность в отношении смягчения санкционного давления и лимита заимствований в США.

"Закладываем в прогноз 20%-ный рост индикативных цен на коксующийся уголь в Австралии (FOB) в 2025 году. Дополнительное влияние на оценки оказывает ослабление рубля, связанное с инфляцией и снижением регуляторной поддержки. Прогноз EBITDA на 2025 год - $652,55 млн, чистая прибыль - $481,68 млн", - говорится в обзоре.

"Президент РФ Владимир Путин в декабре 2024 года поручил разработать меры поддержки угольной отрасли. На этом фоне и с учетом снижения геополитической напряженности и уменьшения рисков санкционного давления дисконт-поправка на риски вложений в бумаги "Распадской" была снижена с 25% до 20%, - пишут эксперты в материале инвесткомпании. - Среднесрочная оценка бумаг эмитента - 321,68 руб./ао (ранее 350,52 руб./ао), что предполагает 21%-ный потенциал роста. Рекомендация - "покупать". Прогноз дивидендных выплат на 2025 год составляет 13 руб./ао, но рынок пока не учитывает вероятность выплат".

Аналитики АКБФ отмечают, что важным фактором остается иностранная регистрация материнской компании Evraz Plc. Включение ее дочерней структуры АО "Евраз НТМК" в список экономически значимых организаций (ЭЗО) может ускорить редомициляцию и устранить препятствия для выплаты дивидендов.

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