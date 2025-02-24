S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5980-6060п в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в понедельник в диапазоне 5980-6060 пунктов при средней внутридневной волатильности, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Рафаэль Мкртчян.

"Торги на большинстве европейских и азиатских фондовых площадках проходят в красной зоне. Фьючерсы на американские индексы торгуются в плюс, - отмечает эксперт. - На предстоящую сессию прогнозируем среднюю внутридневную волатильность на фоне сохранения неопределенности относительно введения и сохранения импортных тарифов США. Баланс рисков оцениваем как нейтральный. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5980-6060 пунктов".

С технической точки зрения S&P 500 скорректировался после обновления исторического максимума, образовав "медвежью" дивергенцию по индикатору RSI, указывает аналитик. По его мнению, это сигнализирует об ухудшении позиций "быков", поэтому эксперт советует инвесторам проявлять осторожность при покупках. "Торги прошедшей пятницы завершились на 50-дневной скользящей средней. Это может привести к попытке отскока, но более значимая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 5920. С учетом дивергенции по RSI сценарий теста этого уровня в ближайшие сессии выглядит более вероятным, чем возврат к 6150 пунктам", - прогнозирует Мкртчян.

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