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24 февраля 2025 года 13:37

Рынок акций РФ днем приостановил рост на фоне новых санкций ЕС к РФ, индекс МосБиржи держится у 3300п

Москва. 24 февраля. Рынок акций РФ днем в понедельник приостановил рост на фоне утверждения ЕС 16-го пакета антироссийских санкций, что несколько сбило "бычий" настрой игроков, подогретый ранее ожиданиями новостей относительно российско-американских переговоров по урегулированию конфликта вокруг Украины; сдерживающим фактором также выступает просевшая в пятницу нефть (Brent торгуется ниже $74,4 за баррель). Индекс Мосбиржи проторговывает рубеж 3300 пунктов, в лидерах роста выступают акции ряда металлургов и Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2,6%).

К 13:00 МСК индекс МосБиржи составил 3297,72 пункта (+0,4%, в начале основной сессии индекс поднимался выше 3316 пунктов), индекс РТС - 1178,27 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 февраля, составляет 88,1676 руб. (-34,27 копейки).

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+3,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,9%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,9%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,4% и +0,9% "префы"), "Т-Технологий" (SPB: TCSG) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%).

Подешевели акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,1%).

Совет ЕС по иностранным делам принял в понедельник очередной, 16-й, пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер в отношении РФ, сообщила пресс-служба совета.

В сообщении совета говорится, что согласованы санкционные списки на 48 физических лиц и 35 организаций, "ответственных за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

В рамках 16-го пакета антироссийских санкций ЕС также вводит дополнительные ограничения на поставки из РФ первичного алюминия, санкции против 74 танкеров, ограничения для нероссийских финорганизаций, использующих Систему передачи финансовых сообщений ЦБ РФ; запрет на проведение транзакций с рядом российских портов и аэропортов, запрет на хранение нефти и нефтепродуктов из РФ на своей территории, а также расширяет ограничения против перспективных проектов по добыче нефти и производству СПГ.

Россия пока не наблюдает предпосылок для возобновления диалога с Европой, европейцы продолжают идти по пути санкционного пикирования, по пути убежденности в необходимости продолжения войны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Также Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин в понедельник проведет международный телефонный разговор, в ходе которого проинформирует зарубежных партнеров о состоявшихся с американской стороной переговорах.

Чуть позже китайские СМИ сообщили, что председатель КНР Си Цзиньпин и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор.

Глава МИД России также сообщил в понедельник, что Россия и США на этой неделе проведут полноценный раунд переговоров по устранению проблем в функционировании дипмиссий двух стран.

В минувшее воскресенье представитель Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что президент США Дональд Трамп считает, что в ближайшие дни сможет урегулировать конфликт на Украине. "Президент и его команда сфокусированы на том, чтобы продолжать переговоры с обеими сторонами о прекращении конфликта. Президент считает, что мы можем выполнить эту задачу на этой неделе", - приводят американские СМИ слова Левитт.

Возможность проведения встречи Трампа и Путина будет зависеть от того, какой прогресс будет достигнут на переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил в пятницу госсекретарь США Марко Рубио.

В субботу Рубио провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, в ходе которого напомнил о стремлении Вашингтона найти решение украинского конфликта, сообщил Госдеп.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ с утра пытался развить рост в ожидании геополитических новостей, в частности, возможной даты встречи Путина и Трампа, которая все еще не определена. Риторика США в отношении РФ в контексте украинского конфликта продолжает смягчаться, чего нельзя сказать о Европе, которая одобрила введение 16-го пакета антироссийских санкций.

Введение новых ограничений ЕС на данный момент не слишком пугает инвесторов, которые продолжают надеяться на лучшее и ждут в том числе финансовых результатов крупнейших компаний и новостей по дивидендам. В частности, на этой неделе финансовые результаты за 2024 год готовится представить Сбербанк (MOEX: SBER), от которого ждут очередных рекордных дивидендов, отметила аналитик.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ пока сохраняет позитивный настрой по причине геополитических веяний в отношении скорой встречи лидеров США и РФ, а также на фоне все большего количества данных, указывающих на прохождение пика роста инфляционных ожиданий и роста вероятности начала смягчения ДКП ЦБ уже в самое ближайшее время.

Аналитики "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что рынок остается под влиянием геополитических новостей. "Ожидать снижения уровня волатильности не приходится, и, возможно, такая ситуация сохранится до кульминации переговорного процесса. Кроме того, рынок практически проигнорировал резкое укрепление рубля, хотя этот фактор может отразиться в котировках в любой момент", - пишут эксперты "БКС МИ" в своем обзоре.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы не торопятся наращивать позиции в акциях.

На российском рынке акций баланс рисков в целом складывается в пользу дальнейшего повышения фондовых индексов, хотя и более умеренными темпами. Основной рост по индексу МосБиржи на прошлой неделе пришелся на понедельник, в то время как в остальные дни индекс консолидировался в границах узкого диапазона 3250-3300 пунктов на фоне ротации средств инвесторов из фондов денежного рынка в другие инструменты, в том числе рынка акций. По оценке главы МосБиржи Виктора Жидкова, за последний месяц инвесторы забрали из фондов денежного рынка около 15 млрд руб., из которых около 45% были инвестированы на рынке акций. Это отражает интерес инвесторов к рынку акций и при прочих равных выступает в пользу дальнейшего роста фондовых индексов по завершению консолидации.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает, что в начале недели индекс МосБиржи постарается закрепиться выше 3300 пунктов.

Учитывая новые позитивные геополитические вводные, а именно заявлений о готовящейся новой встрече между Россией и США на этой неделе, рынок акций попытается пойти выше. Спрос, вероятно, продолжит фокусироваться в менее ликвидных бумагах. Целевым по индексу МосБиржи видим диапазон 3290-3350 пунктов, считает Локтюхов.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что дальнейшая динамика рынка акций будет зависеть от антироссийских санкций и переговоров США-РФ.

С одной стороны, перекупленность рынка акций высока, коррекция вполне разумна. Ее поводами могут стать новые санкции Запада. Великобритания грозила объявить о новых ограничительных мерах в отношении российского бизнеса, которые обещают быть самыми жесткими. Во вторник ЕС огласит новый пакет санкций. Это вполне хороший повод для коррекции, стратегической целью которой является закрытие дивидендного "гэпа" от 13 февраля, то есть снижение в район чуть выше 3000 пунктов, считает эксперт.

С другой стороны, все ждут нового раунда переговоров между РФ и США, который должен состояться на этой неделе. Кроме того, мощное укрепление рубля хоть и локально негативно для акций экспортеров, но является очень сильным дезинфляционным фактором. Поэтому продолжаем считать, что пик ключевой ставки достигнут, а регулятор вот-вот начнет давать сигналы на будущее монетарное послабление, полагает Антонов.

В связи с этим инвесторам нужно иметь свободные деньги для новых покупок в случае развития коррекционного сценария. Для "лонга" наиболее перспективными выглядят акции финансового сектора - Сбер, Мосбиржа, Совкомбанк (MOEX: SVCB), "Т-Инвестиции". На этой неделе российская валюта будет получать поддержку от пика налогового периода, поэтому рост рубля вполне может продолжиться, но среднесрочно присоединяться к нисходящему движению пары юань-рубль уже рискованно, заключил Антонов.

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (биржи Японии закрыты в связи с празднованием Дня рождения императора, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,6%), но "плюсуют" Европа (индексы CAC 40, FTSE, DAX растут на 0,4-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,5-0,7%).

Трейдеры оценивают очередные шаги американского президента Дональда Трампа. В пятницу стало известно, что он дал распоряжение Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) ограничить вложения Китая в технологический, энергетический и другие стратегические для США сектора. Помимо этого, Белый дом предлагает ввести сборы для компаний за использование коммерческих судов из КНР.

Трейдеры ждут заседания ЦБ Южной Кореи, которое состоится во вторник.

На нефтяном рынке днем в понедельник цены пытаются консолидироваться после отката в пятницу.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 13:00 МСК в понедельник составила $74,36 за баррель (-0,1% и -2,7% в пятницу), апрельская цена WTI - $70,27 за баррель (-0,2% и -2,9% в пятницу).

За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в росте лидируют ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+15,9%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (+12,7%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (+10%), ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (+8,2%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+6,7%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (+5,9%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (+5,6%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (+5,2%), ПАО "Россети Северный Кавказ" (MOEX: MRKK) (+5%).

Подешевели бумаги ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (-2,9%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 13:00 МСК составил 44,9 млрд рублей (из них 5,58 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 3,77 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 3,29 млрд рублей на акции ВТБ).

Рк аш

MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, CBOM, CHMF, DVEC, GAZP, GMKN, HYDR, IRAO, LKOH, MAGN, MGNT, MRKK, MRKS, MRKY, MRKZ, MTSS, NLMK, NVTK, PLZL, PSKB, ROSN, RUAL, SBER, SIBN, SNGS, SVAV, SVCB, TATN, TGKB, VTBR, WUSH, YAKG

SPB$#&: SPBE, TCSG


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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