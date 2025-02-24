Акции Распадской и Мечела неинтересны для долгосрочных покупок - ПСБ

Акции ПАО "Распадская" и "Мечела" неинтересны для долгосрочных покупок, говорится в материале аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Евгения Локтюхова.

Компании на прошлой неделе представили ожидаемо слабые финансовые отчеты за 2024 год, констатирует эксперт.

"Причины схожи - слабая конъюнктура российского и мировых рынков угля, давящая на отпускные цены; санкции, вынудившие продавать уголь в Азию с дисконтом; рост себестоимости. Дополнительное давление на "Мечел" оказали неблагоприятная конъюнктура на рынке сталелитейной продукции и возросшие процентные расходы из-за высокой ключевой ставки", - указывает Локтюхов.

"Мы ожидаем, что и текущий год для отрасли будет непростым - триггеров для роста цен на уголь и намеков на скорое снятие санкций нет, логистика остается дорогой, а рубль крепким. Улучшения ситуации на рынке стали мы также не ждем, - пишет аналитик ПСБ в обзоре. - В этих условиях акции неинтересны для долгосрочных покупок, тем более что они оцениваются дороже рынка: "Распадская" стоит 5,6x по EV/EBITDA, а "Мечел" - все 7,5х. Покупать их стоит только для краткосрочных спекуляций".

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