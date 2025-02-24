Акции финсектора остаются наиболее привлекательными для долгосрочных покупок - "Алор Брокер"

Акции финансового сектора остаются наиболее привлекательными для долгосрочных покупок, считает руководитель направления инвестиционного консультирования "Алор Брокера" Алексей Антонов.

"По итогам пятницы индекс Мосбиржи просел на 0,3%. Это вполне логично, поскольку поводов для роста не было, а многие решили под выходные сократить маржинальные лонги. Однако за неделю индикатор прибавил 3%. Таким образом, среднесрочный тренд остается восходящим, хотя налицо признаки его затухания", - отмечает эксперт в комментарии.

По мнению Антонова, дальнейшая динамика рынка сейчас выглядит неопределенной. С одной стороны, перекупленность высока, и коррекция вполне разумна. Ее поводами могут стать новые санкции. "Сегодня Великобритания грозила объявить о новых ограничительных мерах в отношении российского бизнеса, которые обещают быть самыми жесткими, - указывает аналитик. - Завтра ЕС огласит новый пакет санкций. Это вполне хороший повод для коррекции, стратегической целью которой является закрытие дивидендного гэпа от 13 февраля, то есть снижение в район чуть выше 3000 пунктов".

С другой стороны, все ждут нового раунда переговоров между РФ и США, который должен состояться на этой неделе. Кроме того, мощное укрепление рубля хоть и локально негативно для акций экспортеров, но является, на взгляд эксперта, очень сильным проинфляционным фактором. "Поэтому продолжаем считать, что пик ключевой ставки достигнут, а регулятор вот-вот начнет давать сигналы на будущее монетарное послабление, - подчеркивает Антонов. - В связи с этим инвесторам нужно иметь свободные деньги для новых покупок в случае развития коррекционного сценария. Для лонга наиболее перспективными выглядят акции финансового сектора - Сбербанка, "Мосбиржи", Совкомбанка, "Т-Технологий".

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