Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ближайшие недели - ПСБ

Вероятен переход рынка ОФЗ к консолидации в ближайшие одну-две недели, для продолжения роста нужны новые триггеры, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"По итогам недели индекс RGBI практически не изменился, завершив неделю под уровнем 107 пунктов, - констатирует эксперт. - После заседания ЦБ в первой половине недели наблюдалась коррекция в пределе 1,2%-1,5%, однако к пятнице ценовой индекс вернулся к исходным позициям. Основным фактором позитива стали обнадеживающих данные по недельной инфляции (снижение до 0,17% на 17 февраля против 0,23% неделей ранее). Геополитика также является поддерживающим фактором для рынка, однако на текущий момент большая часть позитива уже в котировках".

На взгляд Грицкевича, в ближайшие 1-2 недели рынку будут нужны новые триггеры, как со стороны внешних факторов, так и внутренних (торможение инфляции, смягчения риторики ЦБ), в связи с чем аналитик ожидает переход к консолидации на достигнутых уровнях. Существенной коррекции на рынке, по его мнению, ожидать не стоит. Эксперт сохраняет долгосрочный позитивный взгляд на рынок облигаций.

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