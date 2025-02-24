Торговый диапазон по паре рубль/доллар составит 89-92 руб./$1 в ближайшие дни - банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре рубль/доллар, скорее всего, составит в ближайшие дни 89-92 руб./$1, по паре рубль/евро - 92-95 руб./EUR1, полагает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максим Тимошенко.

"В последние торговые сессии рубль продолжил свое укрепление, на его стороне по-прежнему выступает жесткая ДКП российского регулятора, - отмечает эксперт в комментарии. - А также - приближение пика налоговых выплат в конце месяца и избыточного предложения иностранной валюты. Тем временем одним из основных факторов, влияющих на курс рубля в ближайшие дни, остается геополитика, где в фокусе внимания прогнозы на мирные переговоры. В качестве позитивного для рубля фона - сообщения о том, что он стал мой перспективной валютой на развивающихся рынках, укрепившись по отношению к доллару на 13% с начала 2024 года".

По мнению Тимошенко, влияние нефтяных цен на курс рубля на данный момент ограниченное - ранее получившие поддержку от возможного переноса сроков наращивания добычи ОПЕК+, цены оказались под давлением после выхода свежих данных Минэнерго США по запасам нефти в стране.

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