"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею: покупать акции Т-Технологий

"Газпромбанк Инвестиции" закрыл торговую идею "покупать акции МКПАО "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг") с целью 3000 рублей за штуку на февраль 2025 года", открытую 30 сентября 2024 года, сообщается в материале аналитиков сервиса.

21 февраля 2025 года цена акций эмитента выросла до 3457 рублей, итоговая доходность менее чем за пять месяцев составила 30% без учета комиссии, указывают эксперты.

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