Нефть умеренно дешевеет в начале недели

Фондовые индексы США завершили торги в пятницу резким снижением. Азиатские фондовые индексы снижаются в понедельник, биржи Японии закрыты в связи с праздником. Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник.

Американский рынок акций упал в пятницу на неблагоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших ослабление экономической активности в США при новых сигналах усиления инфляции.

Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Снижение стало максимальным за семь месяцев. При этом медианная цена дома выросла 19-й месяц подряд - на 4,8% в годовом выражении.

Окончательное значение февральского индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, было пересмотрено с серьезным понижением - до 64,7 пункта с предварительно объявленных 67,8 пункта.

Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале выросли до максимальных с ноября 2023 года 4,3% (3,3% в январе), сообщил Мичиганский университет. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (пять лет) выросла до 3,5% с 3,2%, причем этот показатель был пересмотрен по сравнению с предварительно объявленными 3,3%.

"Рынки склонны игнорировать проблемы до тех пор, пока они не станут неизбежным, и прямо сейчас риск стагфляции вновь начинает обсуждаться", - говорит управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch.

Акции UnitedHealth Group (SPB: UNH) Inc. стали лидером снижения среди компонентов Dow Jones в пятницу, потеряв в цене 7,2% на сообщении газеты The Wall Street Journal, что министерство юстиции США начало расследование в отношении компании, касающееся практик выставления ею счетов в рамках государственной программы медицинского страхования Medicare.

Заметно подешевели также бумаги Nvidia Corp. (SPB: NVDA) (-4,1%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,83%), American Express Co. (SPB: AXP) (-2,78%), 3M Co. (SPB: MMM) (-2,75%).

Стоимость акций Rivian (SPB: RIVN) Automotive Inc. снизилась на 4,7%. Выручка этого производителя электромобилей в четвертом квартале превзошла ожидания рынка, однако его прогноз на 2025 год разочаровал инвесторов. Rivian прогнозирует отрицательную скорректированную EBIT в диапазоне $1,7-1,9 млрд в текущем году, тогда как рынок ждет этот показатель на уровне $1,69 млрд.

Капитализация финтех-компании Block Inc. (SPB: SQ) упала на 17,7%. Ее скорректированная прибыль и выручка в минувшем квартале оказались существенно слабее прогнозов рынка.

Booking Holdings (SPB: BKNG), оператор онлайн-сервисов для планирования путешествий, увеличила чистую прибыль в четвертом квартале почти в пять раз, выручку - на 14%, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше прогнозов рынка. Акции Booking, однако, потеряли в цене 0,6% к закрытию рынка.

Стоимость бумаг производителя энергетиков Celsius Holdings Inc. взлетела почти на 28%. Квартальные результаты компании превзошли ожидания экспертов. Кроме того, Celsius объявила о покупке конкурирующей Alani Nu за $1,8 млрд.

ADR Alibaba Group Holding (SPB: BABA) подорожали на 5,7%. По данным WSJ, глава GameStop (SPB: GME) Corp. Райан Коэн за последние месяцы увеличил свою долю в Alibaba до 7 млн акций стоимостью порядка $1 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка в пятницу снизился на 748,63 пункта (1,69%) и составил 43428,02 пункта.

Значение S&P 500 уменьшилось на 104,39 пункта (1,71%) - до 6013,13 пункта.

Nasdaq Composite упал на 438,36 пункта (2,2%), составив 19524,01 пункта.

Азиатские рынки акций снижаются в понедельник вслед за Уолл-стрит на фоне неблагоприятных статданных из США, показавших ослабление экономической активности при новых сигналах усиления инфляции.

Кроме того, трейдеры оценивают очередные шаги американского президента Дональда Трампа. В пятницу стало известно, что он дал распоряжение Комитету по иностранным инвестициям (CFIUS) ограничить вложения Китая в технологический, энергетический и другие стратегические для США сектора.

Помимо этого, Белый дом предлагает ввести сборы для компаний за использование коммерческих судов из КНР.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,7%.

Заметное снижение на торгах в Шанхае демонстрируют акции Shanghai Electric Group (-1,7%), Aluminum Corp. of China (-1,2%), Avic Shenyang Aircraf (-1,2%), Petrochina (-0,9%). Дешевеют акции бумаги Agricultural Bank of China (-0,4%), Industrial & Commercial Bank of China (-0,3%), Bank Of China (-0,6%).

Уверенно дорожают акции Haier Smart Home (+2,2%), China Railway (+2,2%), Ping An Insurance (+1,8%), China Shenhua Energy (+1,4%), SAIC Motor (+0,5%).

Лидерами снижения в Гонконге являются бумаги Wuxu Biologics (Cayman) (-2,6%), WuXi AppTec (-6,7%), Alibaba (SPB: BABA) Information Technology (-5.5%). В числе лидеров роста - акции China Resources Mixc Lifestyle Services (+6,9%), Longfor Group (+5,3%), Sands China (SPB: 1928) (+4,9%), China Life Insurance (+4,2%).

Южнокорейский фондовый индекс KOSPI теряет 0,7% в ходе торгов. Капитализация Samsung Electronics опустилась на 1,6%, SK Hynix - на 2,6%, Hyundai Motor - на 0,2%.

Трейдеры ждут заседания ЦБ Южной Кореи, которое состоится во вторник.

Австралийский S&P/ASX 200 опустился на 0,02%. Подешевели бумаги BHP Group (-1,1%), Pilbara Minerals (-3,4%), Northern Star Resources (-2,1%).

Биржи Японии закрыты по случаю Дня рождения императора.

Цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:16 мск составляет $74,31 за баррель, что на $0,12 (0,16%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $2,05 (2,7%), до $74,43 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на $0,19 (0,27%), до $70,21 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на $2,08 (2,9%), до $70,4 за баррель.

За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

"Нефть торгуется в узком диапазоне, это может быть связано с тем, что многие решения, способные толкнуть цены в ту или иную сторону, пока отложены", - отметила стратег Commerzbank Барбара Ламбрехт.

"Речь идет о возможном переносе сроков начала постепенного увеличения добычи ОПЕК+, которое пока намечено на апрель; о переговорах по Украине; о возможном ужесточении американских санкций против Ирана; и, конечно, о заявлениях Дональда Трампа о том, что он намерен быстро восполнить стратегический резерв нефти в США", - добавила она.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции.

Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.