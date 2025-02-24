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24 февраля 2025 года 09:36

Цены рублевых корпбондов в понедельник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 24 февраля. Котировки рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых факторов, в том числе существующих рисков сохранения высоких процентных ставок в России в течение продолжительного периода времени; вместе с тем поддержку рынку будут оказывать ожиданиях снижения геополитических рисков на фоне начавшегося диалога между Россией и США относительно разрешения конфликта вокруг Украины, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американский рынок акций упал в пятницу на неблагоприятных корпоративных новостях, а также статданных, показавших ослабление экономической активности в США при новых сигналах усиления инфляции. Продажи на вторичном рынке жилья в Штатах в январе уменьшились на 4,9% относительно предыдущего месяца - до 4,08 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Снижение стало максимальным за семь месяцев. При этом медианная цена дома выросла 19-й месяц подряд - на 4,8% в годовом выражении.

Окончательное значение февральского индекса потребительского доверия в США, рассчитываемого Мичиганским университетом, было пересмотрено с серьезным понижением - до 64,7 пункта с предварительно объявленных 67,8 пункта. Инфляционные ожидания среди населения на ближайший год в феврале выросли до максимальных с ноября 2023 года 4,3% (3,3% в январе), сообщил Мичиганский университет. Оценка инфляции в долгосрочной перспективе (пять лет) выросла до 3,5% с 3,2%, причем этот показатель был пересмотрен по сравнению с предварительно объявленными 3,3%.

Азиатские рынки акций снижаются в понедельник вслед за Уолл-стрит на фоне неблагоприятных статданных из США, показавших ослабление экономической активности при новых сигналах усиления инфляции. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng - 0,7%. Южнокорейский фондовый индекс KOSPI опустился на 0,7% в ходе торгов. Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 0,02%. Биржи Японии закрыты по случаю Дня рождения императора.

В свою очередь цены на нефть умеренно опускаются утром в понедельник. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $74,34 за баррель, что на 0,12% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на 2,7%, до $74,43 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому времени на 0,2%, до $70,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 2,9%, до $70,4 за баррель. За прошлую неделю обе марки потеряли по 0,4%.

В понедельник утром на нефтяные котировки давят ожидания возобновления поставок топлива из иракского Курдистана. На выходных стало известно, что Ирак готов экспортировать 185 тыс. баррелей в сутки с курдистанских месторождений через трубопровод, проходящий по территории Турции. Между тем данные нефтесервисной компании Baker Hughes показали, что за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США выросло на семь и составило 488 штук. Число газовых установок сократилось на две, до 99 единиц.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу выросла в 3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 46,208 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,338 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 21 февраля вырос на 0,11% и составил 108,63 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,14%, поднявшись до 1003,44 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "СТМ-001Р-02" (+0,67%), "Новотранс-001Р-03" (+0,56%) и "Ростелеком-001P-03R" (MOEX: RTKM) (+0,39%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-001P-01R" (-0,4%), "Ростелеком-002P-02R" (-0,31%) и "Почта России БО-002P-01" (-0,26%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Новые технологии" завершило размещение 2-летнего флоатера серии 001Р-03 объемом 700 млн рублей и выпуска 2-летних облигаций серии 001Р-04 с фиксированными купонами объемом 1,1 млрд рублей. Сбор заявок на выпуски прошел 18 февраля. По выпуску 001Р-03 предусмотрены плавающие купоны, которые будут рассчитываться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России. Спред к ключевой ставке установлен в размере 5,5% годовых. По выпуску 001Р-04 купоны фиксированные, ставка установлена в размере 24,25% годовых до погашения (ей соответствует доходность к погашению в размере 26,55% годовых). Купоны по обоим займам квартальные.

ООО "СибАвтоТранс" завершило размещение 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей, которое проходило с ноября 2024 года. Ставка купонов была установлена на уровне 28% годовых и зафиксирована на весь срок обращения. Длительность 1-2-го купонных периодов составит 45 дней, 3-59-й купоны - ежемесячные. По займу начиная с 24-го купона предусмотрена амортизация: по 4% от номинала будет погашено в даты окончания 24-го, 28-го и 31-го купонов, 5% номинала в дату окончания 45-го купона, по 7% в даты завершения 48-го, 50-57-го купонов, по 10% от номинала в даты окончания 58-59-го купонов.

ООО "Хромос инжиниринг" завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-03 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-36-го ежемесячных купонов установлена в размере 29,5% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 33,85% годовых. По выпуску предусмотрены два call-опциона: в даты окончания 12-го и 24-го купонов.

ООО "А Спэйс" (ранее - ООО "Аполлакс Спэйс") завершило размещение выпуска облигаций серии 001Р-02 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка ежемесячных купонов установлена на уровне 31% годовых до погашения, ей соответствует доходность к погашению в размере 35,81% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в течение последнего года (будет выплачиваться по 8,33% от номинала), а также call-опцион в дату окончания 18-го купона.

Совкомбанк (MOEX: SVCB) установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций класса А объемом 8 млрд рублей в рамках секьюритизации собственных потребительских кредитов на уровне 23% годовых. Сбор заявок прошел 20-21 февраля. Эмитентом облигаций выступает ООО "СФО Совком секьюр", оригинатор - Совкомбанк. Предельная дата погашения бумаг, согласно условиям выпуска, - 30 декабря 2030 года, ожидаемая дата полного погашения при условии исполнения колл-опциона - 25 января 2028 года. С учетом амортизации и досрочных погашений расчетная дюрация составляет 1,6 года. Ориентиру соответствует доходность к колл-опциону в размере 25,56% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 февраля. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ПАО "Северсталь" (MOEX: CHMF) 24 февраля начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 3 млрд рублей. Выпуск будет размещаться по закрытой подписке на финансовой платформе "Финуслуги" Московской биржи. Среди потенциальных приобретателей бумаг - физические лица, являющиеся работниками компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21,7% годовых, купоны ежемесячные. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании серии 001Р на 10 млрд рублей.

ПАО "Магнит" (MOEX: MGNT) увеличило объем размещения облигаций серии БО-005Р-03 со сроком обращения 1,5 года более чем в 4 раза - с "не менее 10 млрд рублей" до 42,4 млрд рублей. Финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ установлен в размере 200 базисных пунктов, не изменившись в ходе маркетинга. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Сбор заявок на выпуск прошел 21 февраля. Техразмещение запланировано на 5 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Калужский ликероводочный завод "Кристалл" (ООО "КЛВЗ Кристалл") 25 февраля планирует провести сбор заявок на два выпуска 3-летних облигаций серий 001P-02 и 001Р-03 общим объемом до 550 млн рублей. Купоны по обоим займам ежемесячные. По выпуску 001Р-02 - фиксированные, ориентир ставки 1-го купона - 28% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 31,89% годовых. По выпуску 001Р-03 купоны плавающие, формула для расчета: ключевая ставка ЦБ, действующая на 7-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 7% годовых. По займам будет предусмотрена ежеквартальная амортизация в течение третьего года равными частями (25% от номинала будет погашено в даты выплат 27-го, 30-го, 33-го и 36-го купонов). Техразмещение запланировано на 27 февраля. Выпуск с фиксированными купонами будет доступен инвесторам по открытой подписке после прохождения тестирования (тест N6), флоатер - только для квалифицированных инвесторов.

Девелоперский холдинг АО "Джи-групп" (G-Group, Казань) планирует 6 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок на 2-летние облигации серии 002Р-06 объемом до 2 млрд рублей. Купоны ежемесячные, фиксированные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 25,50% годовых, ему соответствует доходность к погашению на уровне не выше 28,70% годовых. Техразмещение запланировано на 10 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

АО "ДОМ.РФ" определило ставку 45-го купона облигаций серии А30 в размере 0,1% годовых. Компания разместила облигации серии А30 объемом 6 млрд рублей в апреле 2014 года. Купоны квартальные, ставка текущего купона - 14,05% годовых. По бумагам 4 марта предстоит исполнение оферты. Дата погашения займа - 1 марта 2033 года, предусмотрена ежегодная амортизация в последние три года обращения.

ООО "Микро капитал Руссия" выкупило по оферте 964 тыс. 687 облигаций 2-й серии по цене 94% от номинала, что составляет 19,4% эмиссии. Компания завершила размещение двухлетнего выпуска объемом 4,98 млрд рублей в июне 2023 года. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 12% годовых до погашения.

ООО "ХК финанс" выставило на 12 марта оферту по соглашению с владельцами облигаций серии 001Р-08. Период сбора заявок на приобретение - с 5 по 11 марта. Количество приобретаемых бумаг - до 3 млн штук, цена - 102,9% номинала. Компания начала размещение 3-летнего займа на 3 млрд рублей в июле 2022 года и закончила в мае 2023 года. Ставка текущего квартального купона составляет 18% годовых, по выпуску 9 апреля также предстоит исполнение плановой оферты. Дата погашения займа - 4 июля 2025 года. Других выпусков облигаций в обращении у эмитента нет.

Владельцы рублевых облигаций "Домодедово" объемом 15 млрд рублей с погашением в декабре 2025 года получили возможность требовать выкупа долговых бумаг после того, как АКРА сообщило об отзыве рейтингов DME Limited. Рейтинг DME Limited на уровне BBB+(RU), прогноз "стабильный", а также рейтинги двух выпусков облигаций, размещенных ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис", отозваны по инициативе рейтингуемого лица, сообщило АКРА 20 февраля.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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